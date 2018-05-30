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Почему русские не ели грибы
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Почему русские не ели грибы 

Кириллица 40 минут назад
Фото: Кириллица
Россия всегда была очень богата грибами. Леса и сейчас изобилуют груздями, сыроежками, лисичками, белыми, маслятами и многими другими видами съедобных грибов. Ежегодно в Сибири вызревает около 4-х миллионов тонн этого богатства. Интересно, что на Руси долгое время не ели очень многие грибы, которые сейчас грибники ни за что не обойдут стороной.
Какие грибы были популярны на Руси в старину
Грибы всегда были важной составляющей рациона русского человека. Но еще лет 400 назад русичи не собирали ничего, кроме груздей, белых грибов и рыжиков. Они пользовались спросом, потому что не имели ядовитых «братьев-близнецов». Их просто невозможно было ни с чем перепутать и впоследствии отравиться. Пользующиеся сейчас колоссальным спросом лисички и сыроежки вообще не попадали в лукошки. На Руси они считались несъедобными. В наше время эти виды лесной растительности составляют основную часть урожая.
Грузди и рыжики на Руси очень любили. Сушили их, варили, жарили, пироги с грибной начинкой пекли. Белые грибы называли «губами» и тоже готовили на разный манер. Особенно такие блюда ценились в пост, когда мясо полностью исключалось из меню. У патриарха Адриана в марте 1699-ого давался званый обед. Описание блюд, которые были предложены гостям, производят впечатление. Это и большие пироги, фаршированные губами и груздями, и белые грибы с хреном, и рыжики с маслом, грузди холодные в соку и множество других лакомств.
Изменение гастрономических пристрастий
Ввиду роста народонаселения в конце XVIII века на Руси начинает стремительно уменьшаться количество груздей, рыжиков и белых грибов. Из-за этого в сбор постепенно начинают идти лисички, маслята, погруздки, волнушки, зеленушки, опята. В XIX веке, как дань иностранной моде, собирают и трюфели. Эти грибы подавались к столу императорских особ и считались исключительным лакомством, недоступным простому народу. После событий 1917-го культура сбора и приготовления трюфелей в России была полностью утрачена.
Пик «освоения» ранее совершенно не использующихся грибов приходится на начало XX века. В голодные годы после гражданской войны русские люди начинают собирать все то, что раньше считалось мусором: вешенки, сыроежки, дождевики, рядовки, свинушки, шампиньоны, чешуйчатки. Именно на это время приходится пик отравлений. Население только знакомится с незнакомой до этого пищей и учится ее готовить.
Постепенно вырабатываются главные правила: какие грибы нужно сначала отваривать, а потом жарить, какие можно сушить, а какие нет. Появляется целый пласт научной литературы, посвященной искусству собирания грибов. Население с огромным интересом читает эти книги и учится отличать съедобные грибы от очень похожих на них, но ядовитых сородичей.
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