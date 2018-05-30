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4 самые эффективные процедуры, которые избавят вас от целлюлита (ну почти)
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4 самые эффективные процедуры, которые избавят вас от целлюлита (ну почти) 

Я Покупаю 11 минут назад
Фото: Я Покупаю
Целлюлит встречается у 90% женщин и считается физиологической нормой. Но это не значит, что мы готовы смириться с «апельсиновой коркой»! Рассмотрим лучшие способы борьбы с жировыми отложениями на животе, ягодицах и бедрах.
Массаж: быстрый эффект
Антицеллюлитный массаж направлен на проработку зон живота, бедер и ягодиц. Процедура проверенная и эффективная. Опытный мастер всегда чувствует, какую силу прикладывать, поэтому эффект может быть заметен уже после первого сеанса у профессионального массажиста.
Вакуумная банка: гладкая кожа без бугорков
Процедура выглядит следующим образом: на тело наносят массажное масло, а затем прикладывают банку, чтобы она засосала кожу. После этого специалист водит банкой по проблемному участку тела. Под воздействием вакуума происходит приток крови к тканям и отток лимфы, что повышает эластичность кожи и подтягивает ее.
Кстати, выполнять вакуумный массаж можно и в домашних условиях. Банкой (стеклянной, пластиковой, силиконовой или резиновой) нужно делать круговые движения в течение шести-десяти минут. После этого желательно надеть теплую одежду или укрыться одеялом, чтобы усилить эффект.
Ванна с морской солью: упругая кожа
Ванна с морской солью — идеальный вариант для борьбы с целлюлитом. Морская соль забирает лишнюю жидкость, делает кожу упругой, а природные компоненты в ней способствуют расщеплению жировой ткани. Скраб домашнего приготовления с морской солью и маслом также поможет избавиться от «апельсиновой корки».
Звуковые волны: комплексный результат
Эта салонная процедура безболезненна и эффективна. Звуковые вибрации разгоняют жировую ткань на проблемных зонах. Десять сеансов — и живот, бедра и ягодицы станут ровными, а результат сохранится надолго.
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