Антагонисты: за и против сои

Я за сою, потому что…

Ксения Царегородцева , основательница кафе здорового питания Healthy Beat

… она позволяет людям с непереносимостью лактозы безболезненно отказаться от коровьего молока, перейдя на растительное. Можно заморочиться и приготовить соевое молоко своими руками: замочить бобы на ночь, пропустить через блендер, подержать получившуюся массу на огне минут 15, остудить, процедить, добавить ваниль. Однако куда проще купить «соевую корову» — так называется суперудобный агрегат для приготовления соевого молока в домашних условиях. Вещь.

… она способствует снижению веса. Доказано: соевый лецитин окисляет жиры — а значит, помогает избавиться от лишних складок на животе.

… она полезна для женщин из-за высокого содержания фитоэстрогенов. В этом случае соя работает как лекарство и позволяет поддерживать гормональный фон на уровне. Это особенно актуально для дам «элегантной» возрастной категории 40+.

… она содержит солидную порцию омега-3 и омега-6 кислот — а значит, это польза для кожи и питание для внутренних органов.

… она полезна при беременности: соевый белок способствует развитию мозга ребенка в утробе матери. Лично я фанат бобов темпо. Когда они проходят ферментацию, у них «открывается» структура молекулы белка, поэтому он гораздо быстрее усваивается. Согласитесь, аргумент.

Я против сои, потому что…

Виктория Клишко, главный врач клиники «Ремеди Лаб»

… рынок наводнен китайской соей — самой низкокачественной и генномодифицированной. Если уж и покупать сою, то только вьетнамскую: она в большинстве своем органическая и по крайней мере не отравлена пестицидами и химическими удобрениями.

… чаще всего она служит вредным суррогатом животного белка. Ведь что такое соевое мясо или колбаса? Вегетарианский химозный фастфуд.

… она негативным образом сказывается на мужском здоровье. Соя богата фитоэстрогенами. Как результат — у мужчин стремительно падает тестостерон и начинаются проблемы с либидо и потенцией.

… это очень тяжелый растительный белок. Особенно нежелательно соединять сою с красным мясом: желудочно-кишечному тракту придется несладко.

… она препятствует полноценному усвоению минералов. Соя содержит большое количество так называемых фитатов — веществ, которые не дают организму правильно усвоить йод, цинк, железо и кальций.

… соевый белок нередко провоцирует аллергию. Если бобы обрабатывались химикатами или генетически модифицированы, риск бунта иммунной системы особенно велик. Реакции могут быть самыми разными: боли в животе, расстройства пищеварения и даже анафилактический шок. Я против сои, потому что…

… рынок наводнен китайской соей — самой низкокачественной и генномодифицированной. Если уж и покупать сою, то только вьетнамскую: она в большинстве своем органическая и по крайней мере не отравлена пестицидами и химическими удобрениями.

… чаще всего она служит вредным суррогатом животного белка. Ведь что такое соевое мясо или колбаса? Вегетарианский химозный фастфуд.

… она негативным образом сказывается на мужском здоровье. Соя богата фитоэстрогенами. Как результат — у мужчин стремительно падает тестостерон и начинаются проблемы с либидо и потенцией.

… это очень тяжелый растительный белок. Особенно нежелательно соединять сою с красным мясом: желудочно-кишечному тракту придется несладко.

… она препятствует полноценному усвоению минералов. Соя содержит большое количество так называемых фитатов — веществ, которые не дают организму правильно усвоить йод, цинк, железо и кальций.

… соевый белок нередко провоцирует аллергию. Если бобы обрабатывались химикатами или генетически модифицированы, риск бунта иммунной системы особенно велик. Реакции могут быть самыми разными: боли в животе, расстройства пищеварения и даже анафилактический шок.

Хозяйке на заметку

Тофу — соевый творог. Бывает двух видов: мягкий («шелковый») и твердый (зрелый). Первый идеален для приготовления скрэмблов, соусов и муссов. Из второго лепят те самые стейки. Сначала маринуют их в соусе терияки или азиатской заправке из соевого соуса, чеснока, имбиря, сиропа топинамбура и цедры лайма. Потом обжаривают на кокосовом масле. Всем ом-ном-ном.