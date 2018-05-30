Голубцы с рисом и грибами

Знакомое с детства блюдо из капустных листьев, фаршированных коричневым рисом и грибами.

Ингредиенты

Савойская капуста 1 кочан

коричневый рис (готовый) 300 г сушеные грибы 30 г лук-шалот 2 шт розмарин 1 веточка

тимьян 1 веточка

яйцо 1 шт морская соль по вкусу

черный перец по вкусу

оливковое масло 1 ст. л.

Способ приготовления

Капусту разберите на листья. Вскипятите воду в большой кастрюле, добавьте немного соли. Отварите листья порциями по 2-3 минуты. Обсушите листья на чистом полотенце.

Время готовки45 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиСредне КухняМеждународная

Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте керамическую форму для запекания маслом.

Разогрейте в сковороде небольшое количество масла. Потушите измельченный шалот до мягкости. Добавьте мелко нарезанные размягченные грибы и свежие травы. Тушите еще несколько минут.

В большой миске смешайте рис с грибной смесью. Вбейте яйцо. Посолите и поперчите. Хорошо перемешайте.

Выложите начинку на капустные листья и заверните. Готовые голубцы выкладывайте в подготовленную форму. Сбрызните их оливковым маслом и поместите в духовку на 15-20 минут. Подавайте со сметаной.