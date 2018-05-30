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Голубцы с рисом и грибами
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Голубцы с рисом и грибами 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Знакомое с детства блюдо из капустных листьев, фаршированных коричневым рисом и грибами.
Ингредиенты
Савойская капуста 1 кочан
коричневый рис (готовый) 300 г  сушеные грибы 30 г  лук-шалот 2 шт  розмарин 1 веточка
тимьян 1 веточка
яйцо 1 шт  морская соль по вкусу
черный перец по вкусу
оливковое масло 1 ст. л.
Способ приготовления
Капусту разберите на листья. Вскипятите воду в большой кастрюле, добавьте немного соли. Отварите листья порциями по 2-3 минуты. Обсушите листья на чистом полотенце.
Время готовки45 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиСредне КухняМеждународная
Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте керамическую форму для запекания маслом.
Разогрейте в сковороде небольшое количество масла. Потушите измельченный шалот до мягкости. Добавьте мелко нарезанные размягченные грибы и свежие травы. Тушите еще несколько минут.
В большой миске смешайте рис с грибной смесью. Вбейте яйцо. Посолите и поперчите. Хорошо перемешайте.
Выложите начинку на капустные листья и заверните. Готовые голубцы выкладывайте в подготовленную форму. Сбрызните их оливковым маслом и поместите в духовку на 15-20 минут. Подавайте со сметаной.
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