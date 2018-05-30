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Феттучини Альфредо с курицей
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Феттучини Альфредо с курицей 

Карельские вести 51 минуту назад
Фото: Карельские вести
Популярное итальянское блюдо — паста с грибами и курицей.
Ингредиенты
Куриное филе 800 г  феттучини 400 г  грибы 450 г  лук 1 шт  чеснок 3 зубчика
молоко 800 мл  соль по вкусу
черный перец по вкусу
оливковое масло 5 ст. л.
сливочное масло 1 ст. л.
Способ приготовления
Разогрейте в сковороде 2 столовые ложки оливкового масла. Курицу нарежьте крупными кусочками, посолите и поперчите. Обжарьте до золотистого цвета. Слегка охладите и нарежьте тонкими полосками.
Время готовки30 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняИтальянская
Тем временем отварите пасту в подсоленной воде согласно инструкциям на упаковке.
В большой сковороде разогрейте оставшееся оливковое масло вместе со сливочным. Добавьте измельченный лук и тушите его до мягкости. Добавьте измельченный чеснок и тушите еще полминуты. Уменьшите температуру до минимума. Добавьте тонко нарезанные грибы, накройте крышкой и тушите около 5-7 минут, периодически помешивая.
Влейте молоко. Готовьте, пока смесь не начнет слегка густеть. Снимите с огня и слегка охладите. Добавьте курицу, посолите и поперчите. Добавьте пасту, хорошо перемешайте и подавайте.
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