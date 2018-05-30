Феттучини Альфредо с курицей

Популярное итальянское блюдо — паста с грибами и курицей.

Ингредиенты

Куриное филе 800 г феттучини 400 г грибы 450 г лук 1 шт чеснок 3 зубчика

молоко 800 мл соль по вкусу

черный перец по вкусу

оливковое масло 5 ст. л.

сливочное масло 1 ст. л.

Способ приготовления

Разогрейте в сковороде 2 столовые ложки оливкового масла. Курицу нарежьте крупными кусочками, посолите и поперчите. Обжарьте до золотистого цвета. Слегка охладите и нарежьте тонкими полосками.

Время готовки30 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняИтальянская

Тем временем отварите пасту в подсоленной воде согласно инструкциям на упаковке.

В большой сковороде разогрейте оставшееся оливковое масло вместе со сливочным. Добавьте измельченный лук и тушите его до мягкости. Добавьте измельченный чеснок и тушите еще полминуты. Уменьшите температуру до минимума. Добавьте тонко нарезанные грибы, накройте крышкой и тушите около 5-7 минут, периодически помешивая.

Влейте молоко. Готовьте, пока смесь не начнет слегка густеть. Снимите с огня и слегка охладите. Добавьте курицу, посолите и поперчите. Добавьте пасту, хорошо перемешайте и подавайте.