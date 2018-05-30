Ещё
Рецепты здоровья: листья лопуха от радикулита и болей в суставах
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рецепты здоровья: листья лопуха от радикулита и болей в суставах 

7dach.ru 29 минут назад
Фото: 7dach.ru
Многие наслышаны о целебных свойствах корней лопуха, но не все знают, что листья этого растения тоже служат лекарственным сырьем. И если корни заготавливать сейчас не время, то воспользоваться листьями для лечения радикулита и больных суставов — самая подходящая пора.
Лето — пора заготовки листьев лопуха большого
Лист лопуха заготавливают с июня и до начала осени. Сушат в тени под навесом или используют в свежем виде для компрессов, приготовления отваров и настоек.
Компресс из свежих листьев лопуха
При радикулите, артритах, артрозах свежие промытые листья лопуха прикладывают на ночь к больному месту и заматывают шерстяным шарфом. Поверх листа под шарф можно положить компрессную бумагу. Зимой для компрессов применяют сушеные листья, размоченные в теплой воде. Процедура требует терпения, поскольку для достижения стабильного результата ее нужно повторять на протяжении нескольких недель или даже месяцев.
Отвар из листьев и соцветий лопуха
1 ст.ложку сушеной смеси листьев и соцветий залить 1 стаканом воды, довести до кипения, варить на медленном огне в течение 5 минут, остудить, процедить. При болях в суставах делают примочки с этим отваром; при подагре и ревматизме его добавляют в лечебные ванны (увеличив количество приготавливаемого средства — до 3-4 л на ванну).
Настойка листьев лопуха
Наполнить литровую стеклянную банку на 1/3 сушеными измельченными листьями лопуха, добавить 100 г меда, залить 0,5 л водки, укупорить и настаивать в темном теплом месте в течение 2 недель, затем процедить. Хранить в холодильнике в плотно закрытой таре. Принимать 3 раза в день за полчаса до еды по 1-2 ст.ложки. Курс лечения — от 2 до 4 недель; при необходимости его можно повторить, сделав перерыв на 1 неделю. Показания к приему настойки: радикулит, остеохондроз, артриты, артрозы, отложения солей. Используют это средство также для профилактики онкологических заболеваний (курсами по 1 месяцу 2 раза в год — весной и осенью). Противопоказания: беременность и кормление грудью; возможна индивидуальная непереносимость. Читайте также:
Лопух. Репейник. Что с ним делать?
7dach.ru: последние новости
Кабачки-гриль с любимым соусом Рисовая запеканка с изюмом и курагой - сытное блюдо для отличного начала дня Стебли и листья у цветной капусты сиреневые: в чем причина?
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
О чем говорит девушка, у которой было 1200 мужчин34
Нюша «выдавила» грудь платьем12
Жара: микробикини снова в моде38
Болезни, которые можно вылечить кошкой8
Омерзительные купальники, которые взволновали Сеть99
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
03:00
Красавица Чиповская превратилась в старуху
Красота
01:00
У Бузовой не нашли белья
Звёзды
03:05
Темникова удивила аксессуаром к купальнику
Звёзды
13:47
Сколько можно прожить, пересаживая органы
Здоровье
11:39
Загадки, которые взорвут ваш мозг
Психология
10:14
ДНК-тесты, которые шокировали общественность
Здоровье
00:12
Сын Михаила Круга вырос копией отца
Звёзды
05:07
Признаки, говорящие, что ваше тело уникально
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение