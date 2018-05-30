Рецепты здоровья: листья лопуха от радикулита и болей в суставах

Многие наслышаны о целебных свойствах корней лопуха, но не все знают, что листья этого растения тоже служат лекарственным сырьем. И если корни заготавливать сейчас не время, то воспользоваться листьями для лечения радикулита и больных суставов — самая подходящая пора.

Лето — пора заготовки листьев лопуха большого

Лист лопуха заготавливают с июня и до начала осени. Сушат в тени под навесом или используют в свежем виде для компрессов, приготовления отваров и настоек.

Компресс из свежих листьев лопуха

При радикулите, артритах, артрозах свежие промытые листья лопуха прикладывают на ночь к больному месту и заматывают шерстяным шарфом. Поверх листа под шарф можно положить компрессную бумагу. Зимой для компрессов применяют сушеные листья, размоченные в теплой воде. Процедура требует терпения, поскольку для достижения стабильного результата ее нужно повторять на протяжении нескольких недель или даже месяцев.

Отвар из листьев и соцветий лопуха

1 ст.ложку сушеной смеси листьев и соцветий залить 1 стаканом воды, довести до кипения, варить на медленном огне в течение 5 минут, остудить, процедить. При болях в суставах делают примочки с этим отваром; при подагре и ревматизме его добавляют в лечебные ванны (увеличив количество приготавливаемого средства — до 3-4 л на ванну).

Настойка листьев лопуха

Наполнить литровую стеклянную банку на 1/3 сушеными измельченными листьями лопуха, добавить 100 г меда, залить 0,5 л водки, укупорить и настаивать в темном теплом месте в течение 2 недель, затем процедить. Хранить в холодильнике в плотно закрытой таре. Принимать 3 раза в день за полчаса до еды по 1-2 ст.ложки. Курс лечения — от 2 до 4 недель; при необходимости его можно повторить, сделав перерыв на 1 неделю. Показания к приему настойки: радикулит, остеохондроз, артриты, артрозы, отложения солей. Используют это средство также для профилактики онкологических заболеваний (курсами по 1 месяцу 2 раза в год — весной и осенью). Противопоказания: беременность и кормление грудью; возможна индивидуальная непереносимость. Читайте также:

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