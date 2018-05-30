Картофельная муссака

Один из вариантов знаменитого греческого блюда — с картофелем вместо баклажанов.

Ингредиенты

Говяжий фарш 500 г картофель 500 г сметана 180 мл яйца 2 шт сыр чеддер 200 г лук 1 шт чеснок 2-3 зубчика

укроп по вкусу

тимьян 1 ч. л.

растительное масло 2 ст. л.

томатный сок 120 мл вода 120 мл Способ приготовления

Разогрейте духовку до 190 градусов.

Время готовки2 ч Количество персон8 чел Уровень сложностиЛегко КухняГреческая

Разогрейте масло в сковороде. Добавьте измельченный лук и чеснок, готовьте около минуты. Затем добавьте фарш и готовьте, помешивая, пока он не начнет подрумяниваться. Влейте воду, доведите до кипения и готовьте около 10 минут. Снимите с огня, влейте томатный сок, добавьте тимьян, посолите и поперчите.

Картофель очистите и нарежьте тонкими кружочками.

Смешайте сметану с яйцами и измельченным укропом.

В керамическую или стеклянную форму для запекания выкладывайте слоями: 1/3 мясного соуса, картофель, 1/3 мясного соуса, снова слой картофеля, половину сметаны, половину тертого сыра, оставшийся мясной соус, картофель, оставшуюся сметану и сыр.

Накройте форму крышкой или фольгой. Запекайте около 1,5 часов. За 10-15 минут до конца снимите крышку, чтобы сыр подрумянился.