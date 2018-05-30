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Картофельная муссака
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Картофельная муссака 

Карельские вести 1 час назад
Один из вариантов знаменитого греческого блюда — с картофелем вместо баклажанов.
Ингредиенты
Говяжий фарш 500 г  картофель 500 г  сметана 180 мл  яйца 2 шт  сыр чеддер 200 г  лук 1 шт  чеснок 2-3 зубчика
укроп по вкусу
тимьян 1 ч. л.
растительное масло 2 ст. л.
томатный сок 120 мл  вода 120 мл  Способ приготовления
Разогрейте духовку до 190 градусов.
Время готовки2 ч Количество персон8 чел Уровень сложностиЛегко КухняГреческая
Разогрейте масло в сковороде. Добавьте измельченный лук и чеснок, готовьте около минуты. Затем добавьте фарш и готовьте, помешивая, пока он не начнет подрумяниваться. Влейте воду, доведите до кипения и готовьте около 10 минут. Снимите с огня, влейте томатный сок, добавьте тимьян, посолите и поперчите.
Картофель очистите и нарежьте тонкими кружочками.
Смешайте сметану с яйцами и измельченным укропом.
В керамическую или стеклянную форму для запекания выкладывайте слоями: 1/3 мясного соуса, картофель, 1/3 мясного соуса, снова слой картофеля, половину сметаны, половину тертого сыра, оставшийся мясной соус, картофель, оставшуюся сметану и сыр.
Накройте форму крышкой или фольгой. Запекайте около 1,5 часов. За 10-15 минут до конца снимите крышку, чтобы сыр подрумянился.
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