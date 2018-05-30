Работают ли эфирные масла

Эфирными маслами называют летучие жидкости c характерным сильным запахом и вкусом. Они маслянистые и нерастворимые в воде. Чаще всего эфирные масла бывают бесцветными или слабоокрашенными.

Прежде чем рассмотреть эффект, который они производят, необходимо определиться, в какой сфере мы собираемся их применить. Спектр — чрезвычайно широк. Эфирные масла используют в качестве пищевых добавок, медицинских препаратов, компонентов парфюмерных и косметических средств, растворителей. Они также нашли свое применение как элемент ароматерапии.

Чаще всего используют эфирные масла цитрусовых, мятное эфирное масло, эфирное масло иланг-иланга и скипидары, получаемые из хвойных деревьев. Все они имеют целый набор биологической активности.

Конечно, злоупотреблять эфирными маслами тоже нельзя. Они, в частности, могут навредить при беременности.