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Работают ли эфирные масла
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Работают ли эфирные масла 

Naked-Science.ru 1 час назад
Фото: Naked-Science.ru
Эфирными маслами называют летучие жидкости c характерным сильным запахом и вкусом. Они маслянистые и нерастворимые в воде. Чаще всего эфирные масла бывают бесцветными или слабоокрашенными.
Прежде чем рассмотреть эффект, который они производят, необходимо определиться, в какой сфере мы собираемся их применить. Спектр — чрезвычайно широк. Эфирные масла используют в качестве пищевых добавок, медицинских препаратов, компонентов парфюмерных и косметических средств, растворителей. Они также нашли свое применение как элемент ароматерапии.
Чаще всего используют эфирные масла цитрусовых, мятное эфирное масло, эфирное масло иланг-иланга и скипидары, получаемые из хвойных деревьев. Все они имеют целый набор биологической активности.
Конечно, злоупотреблять эфирными маслами тоже нельзя. Они, в частности, могут навредить при беременности.
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