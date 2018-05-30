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Средневековый пирог со свининой
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Средневековый пирог со свининой 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Пирог из домашнего песочного теста с начинкой из свинины с необычными нотками.
Ингредиенты
Свиной фарш 650 г  яичные желтки 6 шт  коринка 45 г  финики без косточек 80 г  мед 80 мл  соль 0,5 ч. л.
сушеный имбирь 2 ч. л.
черный перец 1 щепотка
мука 330 г  сливочное масло 115 г  вода 170 мл  шафран 1 щепотка
Способ приготовления
Шафран бросьте в воду. Муку перетрите с маслом в крошку. Добавьте 2 желтка и воду с шафраном. Быстро замесите тесто.
Время готовки1,5 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиСредне КухняМеждународная
Разогрейте духовку до 190 градусов.
Фарш обжарьте на сковороде с добавлением небольшого количества масла до коричневого цвета. Немного охладите, добавьте оставшиеся желтки, соль, специи, мед, изюм и измельченные финики.
Присыпьте мукой рабочую поверхность. Тесто разделите на две части и раскатайте их. Одну часть теста выложите в смазанную маслом форму. Сверху выложите начинку и второй пласт теста. Защипайте края. Сверху на пироге сделайте несколько надрезов для выхода пара. Выпекайте в течение 45-60 минут.
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