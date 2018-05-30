Средневековый пирог со свининой

Пирог из домашнего песочного теста с начинкой из свинины с необычными нотками.

Ингредиенты

Свиной фарш 650 г яичные желтки 6 шт коринка 45 г финики без косточек 80 г мед 80 мл соль 0,5 ч. л.

сушеный имбирь 2 ч. л.

черный перец 1 щепотка

мука 330 г сливочное масло 115 г вода 170 мл шафран 1 щепотка

Способ приготовления

Шафран бросьте в воду. Муку перетрите с маслом в крошку. Добавьте 2 желтка и воду с шафраном. Быстро замесите тесто.

Время готовки1,5 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиСредне КухняМеждународная

Разогрейте духовку до 190 градусов.

Фарш обжарьте на сковороде с добавлением небольшого количества масла до коричневого цвета. Немного охладите, добавьте оставшиеся желтки, соль, специи, мед, изюм и измельченные финики.

Присыпьте мукой рабочую поверхность. Тесто разделите на две части и раскатайте их. Одну часть теста выложите в смазанную маслом форму. Сверху выложите начинку и второй пласт теста. Защипайте края. Сверху на пироге сделайте несколько надрезов для выхода пара. Выпекайте в течение 45-60 минут.