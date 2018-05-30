6 советов для покупки замороженной рыбы

СодержаниеВся правда о качестве рыбы: замороженная VS свежаяКак выбрать качественную замороженную рыбу?1. Покупайте целую рыбу, а не филе2. Подсчитывайте процент глазури3. Не берите две по цене одной4. Всегда смотрите состав продукта5. Не покупайте потенциально опасных особей6. Выбирайте лучшее из того, что можете позволитьКак за 3 минуты разморозить рыбу?

Замороженная рыба — один из самых неоднозначных продуктов. При высокой питательной ценности выбрать ее — задача не из легких. В глаза ей не посмотришь, запах не почувствуешь, да и рассмотреть ее в магазине не всегда представляется возможным. Как же выбрать хороший продукт, который при разморозке не потеряет до половины объема, а в блюдах будет таким же вкусным, словно вы использовали свежий улов? Кулинарные подсказки дает MedAboutMe.

Вся правда о качестве рыбы: замороженная VS свежая

Больше 85% морепродуктов, которые реализуются в России, импортированы. При этом 70% от указанного числа — это замороженная рыба. И хотя многие эксперты рекомендуют употреблять в пищу преимущественно свежую рыбу, у замороженной также найдется немало почитателей. К тому же, все больше специалистов сходятся во мнении, что замороженная рыба даже лучше свежей. Почему?

Эксперт из США, пресс-секретарь Национального института рыбного хозяйства — Гэвин Гиббонс рассказывает, что нет принципиальной разницы между свежей и замороженной рыбой: «Если пойманная рыба была немедленно заморожена с соблюдением правильной технологии, мы буквально останавливаем время. Рыба замерзает свежей и по своим качествам ни в чем не уступает свежему улову».

Заморозка существенно продлевает сезон для каждого вида рыб. И это — идеальный способ безопасно увеличить срок годности продукта, не прибегая к консервации. Так, временной максимум, в течение которого охлажденная рыба пригодна в пищу — это всего 10 суток, при этом храниться она должна в специальных контейнерах со льдом при температуре не выше +3°С.

А вот по технологии замороженное сырье (цельная рыба или филе), может реализовываться без риска для потребителей от полугода до двух лет!

А вы знали?

Под видом охлажденной рыбы часто продается размороженная рыба. Действительно охлажденный продукт в России можно встретить только в фирменных магазинах, где его стоимость значительно выше возможностей людей со средним достатком. Заподозрить, что вам предлагают размороженную рыбу можно по нескольким показателям: ее глаза мутные, структура филе — жесткая и имеет расслоения, форма рыбы — деформированная (она остается в том виде, в котором была заморожена).

Следует знать, что помимо заморозки существует еще один способ увеличить срок годности охлажденной рыбы. Это — обработка свежей рыбы консервантами. Они продлевают «свежесть» рыбы до двадцати суток! Кроме того, такие же консерванты применяются при транспортировке продукта — ими обрабатывают лед.

Факт!

При размораживании рыба теряет тканевый сок, из-за чего в ней уменьшается количество белков, жиров, витаминов и минеральных веществ.

Как выбрать качественную замороженную рыбу?

Есть морепродукты, которые на территории РФ рекомендовано покупать охлажденными. Как правило, это местная аквакультура либо та, что была доставлена от ближайших соседей. Стоит обратить внимание на карпа, судака, карася, форель, осетра, леща, щуку и другую местную рыбу.

А вот лосося лучше приобретать в замороженном виде, поскольку половина объема продукции, присутствующей на рынке, на самом деле не является «охлажденкой». Вероятность съесть под видом охлажденной рыбы разморозку также повышается, если вы приобретаете тунца, палтуса, скумбрию, ледяную рыбу, красного окуня или хека.

Правила выбор качественной замороженной рыбы следующие:

1. Покупайте целую рыбу, а не филе

Согласно международной статистике, около 20% всей рыбы, реализуемой в разных странах, являются подделкой. Один вид рыб может выдаваться за другой — как правило, намного дешевле.

Больше вероятности встретить фальсификат, если вы предпочитаете филе, поскольку его подделать легче. Еще один плюс в пользу целой рыбы — при производстве филе производители часто используют особый химический раствор, который помогает удалить рыбные кости. Разумеется, его безопасность для здоровья человека весьма сомнительна.

2. Подсчитывайте процент глазури

Согласно нормативной документации, содержание глазури в замороженной рыбе не должно превышать 5%. Но по факту цельная рыба на 7-10% состоит из нее. И дело здесь не в том, что производитель стремится сделать деньги на воде, как думают многие потребители. Если ледяной глазури меньше, рыбу сложно транспортировать и длительно хранить — она либо начнет окисляться, либо вымерзнет. Поэтому производитель не может рисковать. Но все же, содержание льда при покупке рыбы не должно быть запредельным.

Если постучать замороженной рыбой по столу, глазурь не должна растрескиваться, исключено появление сколов. В противном случае ее гораздо больше рекомендуемых 5%.

Факт!

Внешний вид рыбы может многое рассказать о ее судьбе. Так, если глазурь имеет бежевый или желтоватый оттенок, мутная, а на поверхности продукта четко видны трещины и сколы, значит, рыба замораживалась и размораживалась неоднократно. От покупки лучше отказаться.

3. Не берите две по цене одной

В продаже можно встретить рыбу, форма которой была деформирована. Не стоит ее бояться! Часто рыбу замораживают непосредственно на судне блоками, из-за чего она может терять правильную форму. Питательная ценность продукта от этого не страдает. Напротив, чем раньше рыбу подвергли заморозке, тем лучше.

А вот если вы увидели, что несколько рыб слиплись, от покупки точно нужно отказаться. Это говорит о том, что морепродукты были разморожены и их заморозили повторно. Кстати, готовить рыбу лучше всего в замороженном виде, если это возможно. А если необходима разморозка, то оттаивать рыба должна обязательно в холодильнике, а не при комнатных температурах. Поскольку тепло запускает деятельность бактерий.

На заметку!

С точки зрения безопасности, замороженная рыба выигрывает у охлажденной. Потому что для уничтожения личинок глистов ее обрабатывают при температуре — 30°С. Чтобы и рыбку съесть, и ее содержимым не отравиться, охлажденную рыбу нужно подвергать очень тщательной тепловой обработке.

4. Всегда смотрите состав продукта

Если рыба продается в индивидуальной упаковке, обязательно посмотрите ее состав. Кажется, что может быть лишнего в замороженной рыбе? Непосредственно рыба и вода. Но дополнять продукт могут не самые полезные ингредиенты. Чтобы рыба выглядела аппетитно и не высохла во время транспортировки, ее «накачивают» полифосфатами — веществами, которые удерживают влагу в рыбе. На этикетке они обозначаются в виде добавки Е452.

На заметку!

Купили килограмм рыбы, а после разморозки осталось только 500-600 грамм? Знакомьтесь — это полифосфаты в действии! Они удерживают воду в мышцах рыбы, давая дополнительный вес продукту. Распознать продукт с нежелательной добавкой можно по красивому глянцевому блеску филе, а после жарки такая рыба приобретает сероватый оттенок.

5. Не покупайте потенциально опасных особей

Помимо добавки Е452, в рыбе могут присутствовать и другие опасные вещества. Речь идет о ртути, аммиаке, биогенных аминах, антибиотиках. Без экспертизы подобные «сюрпризы» не выявить, но всегда можно подстраховаться, отказываясь от покупки вьетнамской рыбы (пангасиуса, сома, тилапии).

Река Меконг во Вьетнаме, где выращивается потенциально опасная рыба, признана международными организациями одной и самых грязных рек в мире и продажа морепродуктов из нее запрещена во многих странах. При экспертизе такой продукции выявлена высокая концентрация ртути, обнаружены биогенные амины, аммиак, антибиотики.

А вы знали?

Если составить рейтинг самых опасных видов рыбы с позиции содержания ртути, в него попадут такие особи, как акула, кафельник, макрель, рыба-меч, тунец и большеголов.

6. Выбирайте лучшее из того, что можете позволить

Проблема качественной замороженной рыбы стоит очень остро в России. Многое здесь зависит от среды обитания морепродуктов. На первый взгляд кажется, что выгоднее покупать особей, выращенных в неволе, под контролем специалистов. Но исследования показывают, что в фермерском лососе содержание жиров ниже, чем в диком, а вероятность встретить гормоны роста и антибиотики — очень высока.

Если вы предпочитаете дикую рыбу, покупайте сорта, которые редко выращивают на ферме. Это — хек, сельдь, минтай, сардина, сайра, нерка и сиг.

Как за 3 минуты разморозить рыбу?

Если нет времени на длительную разморозку рыбы (в недрах холодильника), воспользуйтесь экспресс-советом от шеф-поваров. Налейте в глубокую емкость горячую воду, но не кипяток. В полиэтиленовый пакет с застежкой положите рыбу, выпустите лишний воздух и закройте застежку. Поместите продукт в воду, прогрейте его 1,5 минуты с одной стороны, и столько же — с другой. Рыба должна оттаять.

Комментарий экспертаЕвгения Александровна Лавренова, врач-диетолог-эндокринолог ФГБУ «НМИЦ профилактической медицины»

— Как выбрать качественную рыбу?

Рыба является источником белка, витаминов (в том числе витамина D), микроэлементов и полезных жирных кислот (Омега-3 и Омега-6), поэтому ее обязательно нужно включать в свой рацион. Стоит отметить, что по данным некоторых исследований, употребление рыбы и морепродуктов три раза в неделю и чаще существенно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, регулярное употребление рыбы восполняет дефицит незаменимых жирных кислот, витаминов и микроэлементов.

Однако для того, чтобы рыба была полезна для вашего здоровья, а не навредила, нужно соблюдать некоторые правила предосторожности. Они общеизвестны, тем не менее, давайте еще раз о них вспомним.

Как известно, «рыба тухнет с головы». Поэтому при покупке свежей рыбы (а покупать ее лучше целиком) нужно оценить ее состояние от головы до хвоста. Для начала посмотрите ей в глаза. В прямом смысле. Они должны быть ясными. Жабры у свежей рыбы хорошего качества — бледно-розовые, без слизи. А вот если они приобрели серый цвет — значит, рыба многократно оттаивала и вновь подвергалась заморозке. Сама тушка должна быть упругой, без вмятин и повреждений, чешуя — влажная, эластичная. И, разумеется, рыба не должна иметь неприятного «протухшего» запаха. Если вы живете в регионе, далеком от рыбных хозяйств и морского побережья, существует риск купить размороженную рыбу под видом свежей. Проверяйте у продавца все документы на продукцию и наличие сертификатов.

Многие специалисты рекомендуют покупать замороженную в промышленных условиях рыбу в таких регионах и не рисковать. Рыбу можно замораживать только один раз. Толстый слой льда, лед с трещинами свидетельствует о том, что рыбу размораживали и замораживали неоднократно, что, безусловно, отразится на ее качестве. Белые пятна на замороженной рыбе свидетельствуют о том, что рыба заморожена очень давно и потеряла влагу.

Морская и речная рыба отличается по своему составу. В речной рыбе, как правило, меньше жира. Именно такую рыбу с низким содержанием жиров, рекомендуют людям, стремящимся сбросить лишние килограммы. В морской рыбе полиненасыщенных жиров больше. Но при этом возрастает и ее калорийность. И это обстоятельство важно учитывать в борьбе с лишним весом. Кроме того, морская рыба содержит большое количество йода, который крайне необходим для полноценного функционирования щитовидной железы, особенно в регионах, где наблюдаются дефицит йода и связанные с этим заболевания.

Большое значение имеют и способы приготовления рыбы. Лучше всего — приготовление на пару. Также можно приготовить рыбу на гриле или запечь. А вот жарить рыбу с большим количеством масла или в кляре не рекомендуется. При таком способе приготовления рыба теряет больше половины своих полезных свойств, но при этом ее калорийность значительно повышается.

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