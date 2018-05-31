6 культовых блюд из знаменитых фильмов и сериалов

Без еды никуда! Даже героям из кино изредка, но хочется есть. Есть и такие, которые едят всегда! Мы расскажем вам интересные истории про то, что едят в фильмах, и поделимся кинорецептами. Попробуйте, вам обязательно понравится.

«Бэтмен», суп вишисуаз

Изучая досье на компьютере в тайной пещере, Брюс Уэйн просит верного дворецкого дать ему что-то перекусить, и тот подает супергерою этот самый суп. Бэтмен отхлебывает суп и тут же начинает возмущаться: «Этот суп холодный!» «Так и должно быть, сэр. Это вишисуаз, его подают холодным», — отвечает дворецкий.

Вишисуаз — очень вкусный суп на курином бульоне с картофелем, луком и сливками. Интересно, что до сих пор и французы, и американцы считают вишисуаз своим изобретением. А вот и рецепт:

Вам понадобится:

картофель — 2 шт.

лук-порей — 1 шт.

репчатый лук — 1 шт.

куриный бульон — 0,5 л сливки — 100 мл сливочное масло — 30 г зубчик чеснока — 1 шт.

молотый мускатный орех — 1 щепотка

молотый белый перец — 1 щепотка

зеленый лук Приготовление:

Нарежьте белую часть стебля лука-порея полукольцами. Очищенный картофель нарежьте кубиками. Измельчите репчатый лук. На разогретой сковороде растопите кусочек сливочного масла. Выложите репчатый лук и лук-порей, перемешайте. Добавьте картофель и припустите овощи до мягкости. Затем переложите все компоненты в глубокую кастрюлю, залейте бульоном и варите под крышкой, периодически помешивая, пока картофель не размягчится. Измельчите суп блендером до однородной консистенции. Теперь добавьте блюду острые пряные нотки. Мелко нарезанный зубчик чеснока смешайте с солью, подавите массу ножом ― добавьте к супу. Всыпьте по щепотке молотого белого перца и мускатного ореха. Влейте сливки, перемешайте. Подавайте суп охлажденным и украшенным зеленью. Кстати, французы считают, что его можно подавать чуть теплым.

«Твин Пикс», вишневый пирог

Все, кто хоть раз смотрел культовый сериал Дэвида Линча «Твин Пикс», помнят любимое блюдо агента Дэйла Купера. Каждый раз, заходя в местное кафе, он не уставал восхищаться лучшим в мире вишневым пирогом. Даже забывал про Лору Палмер … Будете в Лондоне, обязательно отведайте эту выпечку, ее во всех пекарнях делают прекрасно.

Вам понадобится:

мука пшеничная — 200 г масло сливочное — 140 г вода очищенная (ледяная) — 65 мл соль — щепотка

лимонный сок — 5-6 капель

вишня свежая (без косточек) — 600 г вода очищенная — 1 стакан

сахарный песок — 5 ст. ложек

картофельный крахмал — 2 ст. ложки

крошка сливочного масла — 1 ст. ложка

корица в порошке — 1 ч. ложка

тертый мускатный орех — 0,5 ч. ложек

лимонный сок — 2 ч. ложки

желток — 1 шт.

соль — щепотка

Приготовление:

Выливаем растворенный крахмал в ароматную кипящую воду, добавляем сок лимона, размешиваем, держим на небольшом огне с минуту. Тем временем в 1/5 стакана воды нужно развести крахмальный загуститель. Добавив смесь муската, корицы, сахара и соли, размешиваем все и оставляем закипать. Теперь нам понадобится небольшой сотейник. В него выливаем 2/3 стакана воды (в данном случае сильно ее охлаждать не нужно). Готовый комок теста заворачиваем в полиэтилен и отправляем в холодильник. Пусть лежит там, пока не будет готова начинка. Теперь нужно добавить максимально охлажденную воду. Всю сразу лить не надо, лучше добавлять ее по столовой ложке, не переставая вымешивать до тех пор, пока не получится цельный комок эластичного жирного теста. Хорошо охлажденное масло рубим острым ножом как можно мельче, а потом перетираем его с мукой до получения мелкой крошки. Берем емкость поглубже и сеем в нее муку, а потом добавляем в нее 2 ч. ложки сахарного песка, солим. Теперь добавим в отвар вишню (мытую и без косточек) и провариваем, помешивая, 3-4 минуты на несильном огне. Отставляем сотейник и даем начинке остыть. Дно и борта высокой раздвижной формы устилаем тестом — 2/3 его раскатываем тонким блином. В получившуюся выемку выкладываем ягодную начинку. Из остатков сырой песочной основы для пирога формируем тонкие узкие полоски и укладываем перекрестно, прищипывая их к основе. Смазываем их желтком яйца и отправляем пирог в духовой шкаф, разогретый до 200 градусов. Время выпекания пирога — около 40 минут. Первые 20 минут печем при заданной температуре, а потом уменьшаем ее до 180 градусов, чтобы выпечка зарумянилась без подгорания. Подавать пирог к чаю стоит спустя пару часов после извлечения из духовки, чтобы начинка достаточно застыла.

Практически единственный друг Форреста — Бауау — потомственный добытчик креветок. Они познакомились во Вьетнаме. По его словам, он знал сотни способов приготовления: «Креветка — это морской фрукт. Их можно тушить, варить, запекать, делать барбекю. Есть креветки-кебабы, креольские креветки, креветки в иле. Жареные, обжаренные во фритюре, прожаренные. С ананасом, с лимоном, кокосовые креветки, с перцем, суп из креветок, салат из креветок, креветки с картошкой, со сладким картофелем, бургеры с креветками, сэндвичи с креветками».

Вам понадобится:

тигровые или королевские креветки — 10-15 шт.

лимонный сок — 1 ст. ложка

мука — 2 ст. ложки

вода — 80 мл имбирь молотый — 1/4 ч. ложки

сода — на кончике ножа

соль — 1/3 ч. ложки

белый кунжут — 1 ч. ложка

подсолнечное масло для фритюра

Приготовление:

Для начала нужно разморозить морепродукты. Лучше всего оставить их на некоторое время при комнатной температуре, чтобы процесс происходил естественным образом. Затем их нужно очистить. Сбрызгиваем морепродукты свежевыжатым лимонным соком. Пусть промаринуются 10 минут, станут нежнее. Тем временем готовим кляр. Насыпаем в пиалу муку, соль, щепотку молотого имбиря и соду на кончике ножа. Постепенно вливаем холодную воду, перемешиваем венчиком. Должна получиться однородная масса без комочков. Кладем немного кунжута. Количество кляра рассчитано на 15 крупных креветок. Креветки окунаем в кляр, удобнее всего выполнять процедуру бамбуковой шпажкой. Параллельно нужно нагреть растительное масло во фритюрнице, в сотейнике или в глубокой сковороде до кипения и появления легкого дымка. Креветку берем за хвостик, обмакиваем в тесте и сразу же осторожно выкладываем в раскаленный жир. Готовятся креветки очень быстро, как только зарумянятся, вынимайте и выкладывайте на бумажные салфетки, чтобы убрать лишнее масло. Затем подаем с соусами к столу.

«Игра престолов», лимонный кекс

Популярный сериал «Игра престолов» давно можно переименовать в «Игру обеденных столов». Многие ли фильмы имеют свой собственный официальный фуд-блог и книгу рецептов? Настоящие королевские и рыцарские блюда ждут вас.

Вам понадобится:

мука — 2,5 стакана

разрыхлитель — 1 ч. ложка

сода — на кончике ножа

соль — по вкусу

сливочное масло — 200 г сахар — 1,5 стакана

экстракт ванили — 2 ч. ложки

яйца — 3 шт.

лимонный сок и цедра

молоко — 1,5 стакана

Глазурь:

сахарная пудра — 150 г лимонный сок — 100 мл сливочное масло — 1 ч. ложка

лимонная цедра, зерна граната, гренадин — для украшения и для добавления в глазурь

Приготовление:

Продукты заранее достать из холодильника. Они должны быть комнатной температуры. Заранее снять с лимонов цедру, покатать по столу ладонью лимоны и выжать сок. Духовку разогреть до 175 градусов. Если будете печь в керамической форме, то смажьте растопленным сливочным маслом дно и бортики, застелите пергаментом, снова смажьте маслом и слегка присыпьте мукой через небольшое сито. Еще лучше использовать силиконовые порционные формы, в них и так ничего не прилипает. В большой миске соединить сухие компоненты: муку, разрыхлитель, соду и соль. Перемешать венчиком. Во второй миске взбить миксером или венчиком масло и сахар. Взбивать, пока смесь не превратится в однородную светлую массу. Добавьте ваниль (если используете), затем по одному, продолжая взбивать, вводите яйца, снимая массу со стенок. Когда все яйца будут в смеси, добавьте лимонный сок и цедру и все тщательно перемешайте. Снизьте скорость миксера и добавляйте попеременно мучную смесь и молоко. Мучную смесь — в три приема, молочную — в два. Начинайте и заканчивайте мучной смесью. Не взбивайте слишком долго! Разлейте по формам так, чтобы сверху оставалось немного места.

Выпекайте 30 минут до золотистого цвета. Остудите 15 минут в форме, потом выньте и дайте остыть еще столько же. Потом отправьте в холодильник на полчаса.

В небольшой миске соедините сахарную пудру и лимонный сок, поставьте миску на кастрюлю, наполненную водой, и все это поставьте на огонь. Вот на такой водяной бане, периодически помешивая, дождаться растворения пудры. Продолжая размешивать, ввести масло. Готовить еще минут 5-10, пока не образуется однородная глазурь лимонного полупрозрачного цвета. Теперь время полить кексы глазурью, присыпать сахарной пудрой и украсить.

Гарри Поттер » и куриные ножки в шоколадном соусе

Вам понадобится:

куриные голени — 1 кг растительное масло — 4 ст. ложки

лук репчатый — 1 шт.

морковь — 1 шт.

перец чили — 1 шт.

куриный бульон — 600 мл чернослив — 50 г сахар — 1 ч. ложка

горький шоколад — 100г

Приготовление:

Куриные голени вымойте, обсуши­те, посолите, поперчите и обжарьте. Заверните в фольгу и положите в го­рячую выключенную духовку. Для соуса лук мелко нарежьте, мор­ковь натрите, перец чили порубите. В сотейнике разогрейте растительное масло и обжарьте лук с морковью до подрумянивания. Добавьте перец чили и жарьте еще 3 минуты. Влейте бульон и тушите на маленьком огне 5 минут. Чернослив вымойте и крупно на­режьте. Добавьте к овощам в бульоне и тушите 15 минут. Затем положите сахар, цедру лимона, поломанный кусочками горький шоколад, немного посолите и тушите 10 минут. Измельчите в блендере. Куриные голени выложите из фоль­ги на тарелки, полейте получившимся соусом и подавайте на стол.

«V — значит вендетта» и яйцо в корзинке

Вам понадобится:

яйцо куриное — 4 шт.

хлеб для тостов — 4 шт.

сливочное масло, соль, перец черный молотый, зелень — по вкусу

Приготовление:

Вырезать в куске хлеба круг (ножом, стаканом, кулинарным кольцом). Каждую сторону куска намазать сливочным маслом и отправить на разогретую сковороду на средний огонь. Внимание! Прекрасно, если сковорода чугунная. Поджарив одну сторону хлеба, уменьшить огонь до минимума, перевернуть кусок и аккуратно вылить яйцо в отверстие. Когда хлеб подрумянится, а белок в корзине затвердеет, можно подавать на тарелки — посолив, поперчив и украсив зеленью по вкусу.

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