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Овощной салат по-грузински с грецким орехом
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Овощной салат по-грузински с грецким орехом 

Passion.ru 42 минуты назад
Фото: Passion.ru
Вкусный рецепт от ресторан" Казбек". Если хотите попорбуовать «Грузию» на вкус, обязательно закажите или приготовьте, как учит шеф-пвар Мамия Джоджуа. И не забудьте добавить ксалату бокальчик красного сухого глубокого на вкус грузинского вина, ну а мужу можно налить чачи.
Вам понадобится:
томаты 150 г  огурцы 150 г  петрушка 5 г  базилик красный 5 г  лук красный 30 г  перец зеленый стручковый 10 г  белый винный уксус 10 г  кахетинское масло 15 г  грецкий орех 50 г  уцхо-сунели 1 г  имеретинский шафран 1 г  Приготовление:
Нарезать каждый ингредиент, заправить и перемешать. Соль добавить по вкусу
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