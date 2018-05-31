Овощной салат по-грузински с грецким орехом

Вкусный рецепт от ресторан" Казбек". Если хотите попорбуовать «Грузию» на вкус, обязательно закажите или приготовьте, как учит шеф-пвар Мамия Джоджуа. И не забудьте добавить ксалату бокальчик красного сухого глубокого на вкус грузинского вина, ну а мужу можно налить чачи.

Вам понадобится:

томаты 150 г огурцы 150 г петрушка 5 г базилик красный 5 г лук красный 30 г перец зеленый стручковый 10 г белый винный уксус 10 г кахетинское масло 15 г грецкий орех 50 г уцхо-сунели 1 г имеретинский шафран 1 г Приготовление:

Нарезать каждый ингредиент, заправить и перемешать. Соль добавить по вкусу