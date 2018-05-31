Фриттата с зеленью

Витаминный завтрак — омлет с тимьяном, петрушкой, зеленым луком и шпинатом.

Ингредиенты

Яйца 4 шт молоко 2 ст. л.

соль по вкусу

зеленый лук 2 стебля

свежий тимьян (листья) 1 веточка

петрушка 2-3 стебля

шпинат 70 г сливочное масло 1 ч. л.

оливковое масло 3 ст. л.

Способ приготовления

Всю зелень хорошо помойте, обсушите и мелко нарежьте. Шпинат бланшируйте в кипятке и тоже измельчите.

Время готовки15 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняИтальянская

Взбейте венчиком яйца с молоком. Добавьте соль и всю зелень, включая шпинат. Снова хорошо взбейте.

Разогрейте сливочное и оливковое масло в сковороде. Влейте яичную смесь и уменьшите температуру до минимума. Готовьте около 3-4 минут. Когда нижняя часть фриттаты хорошо подрумянится, аккуратно переверните ее лопаткой. Готовьте еще около 2 минут. Подавайте сразу.