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Фриттата с зеленью
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Фриттата с зеленью 

Карельские вести 37 минут назад
Витаминный завтрак — омлет с тимьяном, петрушкой, зеленым луком и шпинатом.
Ингредиенты
Яйца 4 шт  молоко 2 ст. л.
соль по вкусу
зеленый лук 2 стебля
свежий тимьян (листья) 1 веточка
петрушка 2-3 стебля
шпинат 70 г  сливочное масло 1 ч. л.
оливковое масло 3 ст. л.
Способ приготовления
Всю зелень хорошо помойте, обсушите и мелко нарежьте. Шпинат бланшируйте в кипятке и тоже измельчите.
Время готовки15 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняИтальянская
Взбейте венчиком яйца с молоком. Добавьте соль и всю зелень, включая шпинат. Снова хорошо взбейте.
Разогрейте сливочное и оливковое масло в сковороде. Влейте яичную смесь и уменьшите температуру до минимума. Готовьте около 3-4 минут. Когда нижняя часть фриттаты хорошо подрумянится, аккуратно переверните ее лопаткой. Готовьте еще около 2 минут. Подавайте сразу.
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