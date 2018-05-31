Рисовые блинчики

Блинчики на завтрак — отличный выбор. Прекрасно подходят для тех, кто соблюдает безглютеновую диету.

Ингредиенты

Молоко 420 мл яйца 3 шт соль 0,5 ч. л.

рисовая мука 170 г сливочное масло 2 ст. л.

Способ приготовления

Взбейте венчиком молоко с яйцами и солью. Всыпьте муку по частям, взбейте до кремовой текстуры. Затем добавьте растопленное масло и перемешайте. Можно пропустить тесто через мелкое сито.

Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Оставьте тесто при комнатной температуре минимум на час.

Разогрейте немного масла в сковороде. Обжарьте блинчики до золотистого цвета с двух сторон. Подавайте сразу.