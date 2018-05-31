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Рисовые блинчики
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Рисовые блинчики 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Блинчики на завтрак — отличный выбор. Прекрасно подходят для тех, кто соблюдает безглютеновую диету.
Ингредиенты
Молоко 420 мл  яйца 3 шт  соль 0,5 ч. л.
рисовая мука 170 г  сливочное масло 2 ст. л.
Способ приготовления
Взбейте венчиком молоко с яйцами и солью. Всыпьте муку по частям, взбейте до кремовой текстуры. Затем добавьте растопленное масло и перемешайте. Можно пропустить тесто через мелкое сито.
Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Оставьте тесто при комнатной температуре минимум на час.
Разогрейте немного масла в сковороде. Обжарьте блинчики до золотистого цвета с двух сторон. Подавайте сразу.
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