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Пицца с индейкой и ананасами
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Пицца с индейкой и ананасами 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Отличное быстрое блюдо для всей семьи: пицца с жареной индейкой, луком, ананасами и сыром.
Ингредиенты
Основы для пиццы 2 шт  томатный соус 180 мл  индейка 300 г  моцарелла 200 г  лук 1 шт  ананасы 150 г  зелень по вкусу
соль по вкусу
черный перец по вкусу
растительное масло для жарки
Способ приготовления
Разогрейте масло в сковороде. Индейку нарежьте небольшими кусками, посолите и поперчите. Обжарьте до готовности. Охладите и нарежьте небольшими кубиками.
Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко
Разогрейте духовку до 200 градусов.
Основы для пиццы смажьте томатным соусом. Сверху выложите индейку, нарезанные кубиками ананасы, тонко нарезанный лук. Посыпьте тертой моцареллой.
Выпекайте около 10-15 минут. Перед подачей посыпьте зеленью.
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