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Сэндвич «Крок-мадам»
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Сэндвич «Крок-мадам» 

Карельские вести 1 час назад
Французские горячие бутерброды с сыром, ветчиной и жареным яйцом.
Ингредиенты
Хлеб 4 ломтика
ветчина 60 г  сыр грюйер 70 г  сливочное масло 0,5 ст. л.
мука 0,5 ст. л.
молоко 120 мл  соль по вкусу
черный перец по вкусу
мускатный орех по вкусу
оливковое масло для жарки
яйца 2 шт  Способ приготовления
Положите два ломтика хлеба на разделочную доску. Посыпьте частью сыра, сверху положите по тонкому ломтику ветчины. Затем посыпьте оставшимся сыром и накройте оставшимся хлебом.
Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняФранцузская
В маленькой кастрюльке растопите масло на среднем огне. Добавьте муку. Готовьте, постоянно помешивая, в течение 2-3 минут. Очень медленно слейте теплое молоко, постоянно помешивая венчиком, готовьте около 5-6 минут. Добавьте соль, перец и мускатный орех. Снимите с огня.
Разогрейте немного оливкового масла в сковороде. Обжарьте сэндвичи с двух сторон до золотистого цвета.
Тем временем пожарьте яйца (каждое — отдельно) в небольшом количестве масла, чтобы желтки остались жидкими.
Сэндвичи полейте соусом, сверху выложите жареные яйца. Посолите, поперчите и сразу подавайте.
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