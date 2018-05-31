Сэндвич «Крок-мадам»

Французские горячие бутерброды с сыром, ветчиной и жареным яйцом.

Ингредиенты

Хлеб 4 ломтика

ветчина 60 г сыр грюйер 70 г сливочное масло 0,5 ст. л.

мука 0,5 ст. л.

молоко 120 мл соль по вкусу

черный перец по вкусу

мускатный орех по вкусу

оливковое масло для жарки

яйца 2 шт Способ приготовления

Положите два ломтика хлеба на разделочную доску. Посыпьте частью сыра, сверху положите по тонкому ломтику ветчины. Затем посыпьте оставшимся сыром и накройте оставшимся хлебом.

Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняФранцузская

В маленькой кастрюльке растопите масло на среднем огне. Добавьте муку. Готовьте, постоянно помешивая, в течение 2-3 минут. Очень медленно слейте теплое молоко, постоянно помешивая венчиком, готовьте около 5-6 минут. Добавьте соль, перец и мускатный орех. Снимите с огня.

Разогрейте немного оливкового масла в сковороде. Обжарьте сэндвичи с двух сторон до золотистого цвета.

Тем временем пожарьте яйца (каждое — отдельно) в небольшом количестве масла, чтобы желтки остались жидкими.

Сэндвичи полейте соусом, сверху выложите жареные яйца. Посолите, поперчите и сразу подавайте.