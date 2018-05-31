Еда для настоящих болельщиков. «Футбольный» сандвич показали журналистам

В преддверие чемпионата мира по футболу FIFA 2018 клуб дегустаторов «Макдоналдс» дал возможность омским журналистам попробовать и оценить один из новых сандвичей биг тейсти до того, как они появятся в российском меню.

Любимый во всём мире ресторан быстрого питания оказывает поддержку футболу более 25 лет, являясь официальным спонсором и официальным рестораном чемпионата мира FIFA с 1994 года в США.

На дегустации омским журналистам представили два варианта сандвича: биг тейсти с беконом и биг тейсти с острым соусом чураско. Это отличный сандвич для самых голодных, особенно для болельщиков — они как раз отдают все свои силы на поддержку любимой команды.

Основные ингредиенты биг тейсти — бифштекс из 100% говядины (обжаривается на гриле без добавления масла), всем известная булочка с кунжутом внушительного размера, хрустящий бекон, острый соус чураско, густой и пикантный соус с нежным ароматом приготовленного на гриле мяса. Не стоит забывать, что оба вида сандвича очень питательные. Калорийность биг тейсти с беконом составляет 801 ккал на порцию, биг тейсти с острым соусом чураско — 854 ккал. Наряду с белками, в нём большое содержание жиров и углеводов.

245-260 рублей стоят новые сандвичи.

Так как новый сандвич посвящён ЧМ-2018, дегустация была оформлена в футбольном стиле. Поднос в виде футбольного поля, на котором красуется маленький футбольный мяч, и свисток судьи. Конечно, по центру выложили большие коробки с сандвичем, картофелем фри и соусами.

С 1 июня во всех ресторанах «Макдоналдс» выходят в продажу эти два сандвича. Стоимость биг тейсти с беконом — 260 руб., биг тейсти с острым соусом чураско — 245 руб.