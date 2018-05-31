Все, что вам нужно знать о яйцах

Куриные яйца — полезный продукт. Их регулярное употребление укрепляет иммунитет, положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, успокаивает нервную систему и заряжает энергией. Все дело в богатом составе этого продукта: в куриных яйцах содержатся витамины группы В, А, Е, С, кальций, магний, железо, фосфор, белки и 12 незаменимых аминокислот.

Но есть и противники такого часто употребления этого продукта. Они считают, что присутствие яиц в ежедневном рационе может стать причиной возникновения сальмонеллеза и повышенного холестерина. Мы решили разобраться, полезно ли для здоровья присутствие яиц в ежедневном рационе, а также подготовили подборку классных рецептов, которые вы оцените.

Яйца — концентрация полезных и питательных веществ. Все эти вещества необходимы для нормального развития организма человека. В составе яиц присутствуют витамины группы В, А, Е, С, D, Н, РР, К, кальций, калий, железо, фосфор, йод, цинк, марганец, фтор, белки, фолиевая кислота, ниацин, а также ценные аминокислоты. Всего пара яиц в день обеспечивает организм 25% аминокислот от суточной нормы.

Регулярное употребление яиц повышает защитные силы организма, нормализует обмен веществ, активирует умственную деятельность, улучшает работу сердца и сосудов, заряжает организм энергией, укрепляет костную ткань, поднимает настроение и помогает бороться с депрессией, а также благоприятно влияет на половые гормоны и процессы кроветворения.

Яйца можно приготовить разными способами: вкрутую, всмятку, яйца-пашот, срэмбл. А еще можно смастерить из яиц сложносочиненные блюда, такие, как омлет или фриттата. Они прекрасно справляются с чувством голода и заряжают энергией надолго. Выбор способа приготовления зависит исключительно от ваших вкусовых предпочтений и возможностей, которыми вы располагаете: посуды или времени.

Специалисты по питанию, ученые и диетологи сходятся в одном: яйца лучше варить, обжаривать или запекать до полной готовности, то есть поместить под воздействие горячих температур. Это связано с тем, что в некоторых яйцах содержатся бактерии сальмонеллы, которые провоцируют развитие заболевания сальмонеллеза. Источником сальмонеллы является курица, но в свежих яйцах этой бактерии нет. Однако она может попасть в яйцо через скорлупу, на стенках которой оседают эти организмы. Поэтому специалисты советуют покупать яйца с проверенных ферм.

Подробнее о способах приготовления яиц и их тонкостях мы рассказали в статье «Полезный гид по яйцам: как выбирать, готовить и подавать к столу».

Выбирая яйца в магазине или на рынке, обратите внимание на их внешний вид. На яйцах не должно быть трещин и вмятин, ведь они являются «порталом» для проникновения бактерий и других болезнетворных микроорганизмов.

Храните яйца в холодильнике. Для этого подойдет специальная полка для яиц, которой оснащено большинство современных холодильников, или боксы, которые вы можете купить в любом хозяйственном магазине. Перед тем, как убрать яйца в холодильник, их нужно промыть под проточной водой и высушить.

Можно хранить отдельно белки и желтки. Белки хранятся в холодильнике в течение трех недель, а желтки — в течение трех дней. Яйца в скорлупе остаются свежими до 28 дней — при покупке всегда обращайте внимание на упаковку.

Яйца часто становятся предметом споров и противоречивых дискуссий. Дело в том, что, несмотря на их пользу для сердечно-сосудистой системы, яйца могут повышать уровень «вредного» холестерина в крови. Именно поэтому многие принципиально не едят желток, так как считают, что это поможет снизить угрозу. На самом деле компенсировать «вредный» холестерин проще простого: включите в рацион больше продуктов, которые богаты антиоксидантами. К ним относятся фрукты, ягоды, зеленый чай, зелень и овощи.

У некоторых людей может быть аллергия на яйца. В основном с такой напастью сталкиваются дети до пяти лет, но иногда аллергия остается на всю жизнь. Симптомы непереносимости яиц трудно не заметить: это покраснения и отек рта, боли в животе, рвота и диарея. Если вы замечали у себя подобные симптомы, то откажитесь от употребления яиц и проконсультируйтесь с врачом для установления точного диагноза.

Делимся подборкой из трех рецептов, которые можно приготовить из яиц. Эти блюда станут идеальным вариантом завтрака или обеда. Приятного аппетита!

Вам понадобятся:

Яйца — 2 шт.

Соус маринара — 1/2 чашки

Моцарелла — 1/4 чашки

Морская соль — по вкусу

Черный молотый перец — по вкусу

Красный перец чили хлопьями — по вкусу

Зелень — по вкусу

Тертый твердый сыр — по вкусу

Способ приготовления:

Приготовьте соус маринара.

Разогрейте духовку до 200 градусов.

Соус влейте в форму для запекания. Сверху разбейте яйца.

Добавьте моцареллу и тертый сыр.

Приправьте по вкусу солью и всеми видами перца.

Выпекайте 8-10 минут.

Перед подачей украсьте зеленью.

Вам понадобятся:

Яйцо куриное — 3 шт.

Молоко — 5 ст. л.

Кукурузный крахмал — 1/2 ч. л.

Соль, перец — по вкусу

Масло сливочное — 2 ст. л.

Способ приготовления:

Взбейте в миске яйца.

В отдельной миске соедините молоко с кукурузным крахмалом и перемешайте, чтобы не было комочков. Добавьте соль и перец.

Соедините взбитые яйца с молоком и еще раз все взбейте до получения однородной массы.

Растопите на сковороде сливочное масло, и, когда оно нагреется, вылейте омлет. Подождите несколько секунд, пока омлет не начнет пузыриться по краям, а затем начните интенсивно перемешивать.

Когда масло полностью впитается, подавайте омлет.

Вам понадобятся:

Яйцо куриное — 4 шт.

Лимон — 1 шт.

Лук белый — 1/2 шт.

Кинза свежая — небольшой пучок

Соль — по вкусу

Черный молотый перец — по вкусу

Помидор небольшой — 1 шт.

Авокадо — 1 шт.

Способ приготовления:

Сварите яйца вкрутую (варить 10 минут после того, как закипят) и опустите в холодную воду на несколько минут.

Очистите их, разрежьте пополам и аккуратно удалите желток.

Подготовьте начинку. Для этого разомните авокадо вилкой и залейте лимонным соком. Добавьте мелко нарезанные лук, кинзу и яичные желтки. Посолите, поперчите и тщательно перемешайте.

Заполните яичные белки приготовленной начинкой и украсьте кубиками помидора.