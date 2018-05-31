Все, что вам нужно знать о яйцах 

Куриные яйца — полезный продукт. Их регулярное употребление укрепляет иммунитет, положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, успокаивает нервную систему и заряжает энергией. Все дело в богатом составе этого продукта: в куриных яйцах содержатся витамины группы В, А, Е, С, кальций, магний, железо, фосфор, белки и 12 незаменимых аминокислот.
Но есть и противники такого часто употребления этого продукта. Они считают, что присутствие яиц в ежедневном рационе может стать причиной возникновения сальмонеллеза и повышенного холестерина. Мы решили разобраться, полезно ли для здоровья присутствие яиц в ежедневном рационе, а также подготовили подборку классных рецептов, которые вы оцените.
Яйца — концентрация полезных и питательных веществ. Все эти вещества необходимы для нормального развития организма человека. В составе яиц присутствуют витамины группы В, А, Е, С, D, Н, РР, К, кальций, калий, железо, фосфор, йод, цинк, марганец, фтор, белки, фолиевая кислота, ниацин, а также ценные аминокислоты. Всего пара яиц в день обеспечивает организм 25% аминокислот от суточной нормы.
Регулярное употребление яиц повышает защитные силы организма, нормализует обмен веществ, активирует умственную деятельность, улучшает работу сердца и сосудов, заряжает организм энергией, укрепляет костную ткань, поднимает настроение и помогает бороться с депрессией, а также благоприятно влияет на половые гормоны и процессы кроветворения.
Яйца можно приготовить разными способами: вкрутую, всмятку, яйца-пашот, срэмбл. А еще можно смастерить из яиц сложносочиненные блюда, такие, как омлет или фриттата. Они прекрасно справляются с чувством голода и заряжают энергией надолго. Выбор способа приготовления зависит исключительно от ваших вкусовых предпочтений и возможностей, которыми вы располагаете: посуды или времени.
Специалисты по питанию, ученые и диетологи сходятся в одном: яйца лучше варить, обжаривать или запекать до полной готовности, то есть поместить под воздействие горячих температур. Это связано с тем, что в некоторых яйцах содержатся бактерии сальмонеллы, которые провоцируют развитие заболевания сальмонеллеза. Источником сальмонеллы является курица, но в свежих яйцах этой бактерии нет. Однако она может попасть в яйцо через скорлупу, на стенках которой оседают эти организмы. Поэтому специалисты советуют покупать яйца с проверенных ферм.
Подробнее о способах приготовления яиц и их тонкостях мы рассказали в статье «Полезный гид по яйцам: как выбирать, готовить и подавать к столу».
Выбирая яйца в магазине или на рынке, обратите внимание на их внешний вид. На яйцах не должно быть трещин и вмятин, ведь они являются «порталом» для проникновения бактерий и других болезнетворных микроорганизмов.
Храните яйца в холодильнике. Для этого подойдет специальная полка для яиц, которой оснащено большинство современных холодильников, или боксы, которые вы можете купить в любом хозяйственном магазине. Перед тем, как убрать яйца в холодильник, их нужно промыть под проточной водой и высушить.
Можно хранить отдельно белки и желтки. Белки хранятся в холодильнике в течение трех недель, а желтки — в течение трех дней. Яйца в скорлупе остаются свежими до 28 дней — при покупке всегда обращайте внимание на упаковку.
Яйца часто становятся предметом споров и противоречивых дискуссий. Дело в том, что, несмотря на их пользу для сердечно-сосудистой системы, яйца могут повышать уровень «вредного» холестерина в крови. Именно поэтому многие принципиально не едят желток, так как считают, что это поможет снизить угрозу. На самом деле компенсировать «вредный» холестерин проще простого: включите в рацион больше продуктов, которые богаты антиоксидантами. К ним относятся фрукты, ягоды, зеленый чай, зелень и овощи.
У некоторых людей может быть аллергия на яйца. В основном с такой напастью сталкиваются дети до пяти лет, но иногда аллергия остается на всю жизнь. Симптомы непереносимости яиц трудно не заметить: это покраснения и отек рта, боли в животе, рвота и диарея. Если вы замечали у себя подобные симптомы, то откажитесь от употребления яиц и проконсультируйтесь с врачом для установления точного диагноза.
Делимся подборкой из трех рецептов, которые можно приготовить из яиц. Эти блюда станут идеальным вариантом завтрака или обеда. Приятного аппетита!
Вам понадобятся:
Яйца — 2 шт.
Соус маринара — 1/2 чашки
Моцарелла — 1/4 чашки
Морская соль — по вкусу
Черный молотый перец — по вкусу
Красный перец чили хлопьями — по вкусу
Зелень — по вкусу
Тертый твердый сыр — по вкусу
Способ приготовления:
Приготовьте соус маринара.
Разогрейте духовку до 200 градусов.
Соус влейте в форму для запекания. Сверху разбейте яйца.
Добавьте моцареллу и тертый сыр.
Приправьте по вкусу солью и всеми видами перца.
Выпекайте 8-10 минут.
Перед подачей украсьте зеленью.
Вам понадобятся:
Яйцо куриное — 3 шт.
Молоко — 5 ст. л.
Кукурузный крахмал — 1/2 ч. л.
Соль, перец — по вкусу
Масло сливочное — 2 ст. л.
Способ приготовления:
Взбейте в миске яйца.
В отдельной миске соедините молоко с кукурузным крахмалом и перемешайте, чтобы не было комочков. Добавьте соль и перец.
Соедините взбитые яйца с молоком и еще раз все взбейте до получения однородной массы.
Растопите на сковороде сливочное масло, и, когда оно нагреется, вылейте омлет. Подождите несколько секунд, пока омлет не начнет пузыриться по краям, а затем начните интенсивно перемешивать.
Когда масло полностью впитается, подавайте омлет.
Вам понадобятся:
Яйцо куриное — 4 шт.
Лимон — 1 шт.
Лук белый — 1/2 шт.
Кинза свежая — небольшой пучок
Соль — по вкусу
Черный молотый перец — по вкусу
Помидор небольшой — 1 шт.
Авокадо — 1 шт.
Способ приготовления:
Сварите яйца вкрутую (варить 10 минут после того, как закипят) и опустите в холодную воду на несколько минут.
Очистите их, разрежьте пополам и аккуратно удалите желток.
Подготовьте начинку. Для этого разомните авокадо вилкой и залейте лимонным соком. Добавьте мелко нарезанные лук, кинзу и яичные желтки. Посолите, поперчите и тщательно перемешайте.
Заполните яичные белки приготовленной начинкой и украсьте кубиками помидора.