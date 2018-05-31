7 продуктов, которые только кажутся полезными

Сегодня очень модно питаться правильно. Вошло в привычку покупать диетические продукты, следить за рационом питания и считать калорийность блюд. Сами того не замечая, все привыкли есть продукты, которые на самом деле не так уж и полезны для организма.

Когда выбор продуктов богат, а времени недостаточно, бывает трудно точно сказать, какие из продуктов действительно приносят пользу. Представляем вам список продуктов, которые многие из нас напрасно считают полезными.

Многие полюбили начинать день с вкусного и полезного завтрака с овсяной кашей, йогуртами и мюсли с добавлением сухофруктов и цукатов. Никто не станет спорить с тем, что сухофрукты и цукаты очень полезны для организма. Но в этих продуктах есть и скрытая опасность. Для сохранения цвета и защиты продуктов от образования плесени производители нередко обрабатывают их фунгицидами и диоксидом серы. Кроме того, в цукатах содержится огромное количество сахара, что тоже очень сомнительно в плане пользы для здоровья.

Любите баловать себя высушенными фруктами и ягодами? Попробуйте самостоятельно высушить их в домашних условиях. Пользы организму самостоятельно высушенные ягоды и фрукты принесут гораздо больше.

Банановые чипсы стали здоровой альтернативой вредным картофельным чипсам. Кроме отменных вкусовых качеств, чипсы из банана обогащают организм калием и кальцием, витаминами и минералами, оказывают благотворное воздействие на работу сердца и других органов.

Оказывается, что далеко не все так просто с этим продуктом, как может показаться на первый взгляд. Дело в том, что производители банановых чипсов для усиления вкуса используют вредные химические добавки и сахар. Да и жарят такие «полезные» продукты, как правило, во фритюре. Что само по себе опровергает пользу продукта.

Что делать, если банановые чипсы стали для вас излюбленным лакомством? Ответ очевиден: готовьте самостоятельно этот продукт, но только в духовке. Приготовленные в духовке чипсы не менее вкусные, однако, куда полезнее покупных.

Эта хрустящая закуска полюбилась приверженцам здорового питания. Большинство даже убеждены, что гранола и мюсли — это здоровые продукты, которые состоят из цельных зерен. Но проблема в том, что обычно в них содержится много сахара, растительного или сливочного масла. Благодаря их наличию они становятся очень калорийными продуктами.

Да и кто станет есть гранолу и мюсли просто так? В любом случае эти продукты дополняются ягодами и фруктами, молоком и йогуртами. В результате продукты, изначально призванные быть диетическими, становятся очень калорийными.

При правильном питании также вошло в привычку есть хлебцы. В особенности этот продукт полюбился тем, кто мечтает похудеть. Но и здесь не все так просто: в магазинах это хрустящее лакомство представлено в огромном разнообразии, и не всегда выбранный вариант оказывается полезным для организма. Довольно часто производители маскируют хлебцы под снэки, в составе которых могут быть вредные масла, сахар и множество добавок.

Чтобы не ошибиться с выбором, старайтесь более тщательно изучать состав. В полезных для организма хлебцах не должно быть дрожжей, модифицированного крахмала, консервантов и красителей. Помните, лучшие хлебцы должны быть сделаны из цельных зерен или цельнозерновой муки грубого помола.

Низкокалорийные сладости нельзя назвать идеальным продуктом при правильном питании. В якобы диетических сладостях обычно содержится много химических добавок. К примеру, то же низкокалорийное мороженое, которое все привыкли считать идеальным продуктом, в своем составе содержит много химикатов и искусственных подсластителей. Последние в свою очередь провоцируют острое желание съедать больше сладкого. А это фактически сводит на нет весь смысл низкокалорийного десерта. Оно вам нужно?

В отделах диетических продуктов можно встретить мультизлаковые и энергетические батончики, которые принято считать полезными. Да, в батончиках действительно содержатся ценные злаки, которые заряжают организм необходимой энергией.

Но помимо медленных углеводов в их составе обычно присутствуют сахарный сироп, пальмовое масло, мука и ароматизаторы. Кроме того, и количество калорий в энергетических батончиках бывает очень высоким. Поэтому перед покупкой батончиков, старайтесь внимательно изучать состав. Возможно, полезнее будет утолить чувство голода орехами или сухофруктами собственного приготовления.

В плане состава спорить с тем, что овощи действительно приносят необходимые нашему организму витамины и минералы, никто не станет. Однако в случае с крахмалистыми овощами, основная проблема заключается в их высокой калорийности.

Поэтому тем, кто следит за своей фигурой налегать на такие овощи, как кукуруза, картофель, груши и тыква все-таки не стоит. Включение их в свой ежедневный рацион, конечно, обогатит организм необходимыми микроэлементами, но и с большой вероятностью приведет к набору лишнего веса. Чтобы этого не произошло, отдавайте предпочтение овощам с минимальным содержанием крахмала. Особенно в вечерние приемы пищи.