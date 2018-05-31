Рецепт дня: бургер с гречневой котлетой

366 calories

Бургер с гречневой котлетой

Веганский бургер с котлетой из гречки и шампиньонов и домашним чесночным майонезом. Бургер с гречневой котлетой СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 30 минут PT30M PT30M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 2 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 366 ккал

Ингредиенты

Булочка (бездрожжевая) 2 шт. Грибы (шампиньоны) 70 г Гречка (зелёная) 50 г Огурец (свежий) 20 г Помидоры (розовый) 20 г Салат («Айсберг») 18 г Укроп (листья) 10 г Семена (подсолнечника) 70 г Семена (жёлтого льна) 30 г Чеснок 12 г Масло (растительное холодного отжима) 55 мл Сироп (топинамбура) 45 мл Лимон (сок) 45 мл Вода 400 мл Масло (хлопковое) 10 мл Соль (чёрная) 7 г Соль (морская) 5 г Перец (чёрный молотый) по вкусу Специи по вкусу

Сначала приготовьте соус: смешайте в блендере в течение 30 секунд семена льна и подсолнуха, воду, сироп топинамбура, чеснок, 5 г морской и 7 г чёрной соли и чёрный молотый перец.

Затем тонкой струйкой добавьте растительное масло через крышку блендера и взбивайте на средней скорости ещё 30 секунд.

В конце добавьте лимонный сок и взбивайте ещё 5 секунд до получения густого соуса. Его получится больше, чем нужно на два бургера — оставшийся можете хранить в холодильнике.

Теперь очередь котлет. Зелёную гречку отварите до полуготовности, чтобы она слегка разварилась. Часть гречки измельчите в блендере и соедините её с цельной крупой.

Нарежьте шампиньоны кусочками и обжарьте с обеих сторон на хлопковом масле до золотистого цвета, в самом конце посолите, поперчите и приправьте по вкусу.

Соедините гречку с шампиньонами и мелко нарезанным укропом. Хорошо всё перемешайте и сформируйте из готовой массы котлеты примерно по 65 граммов (у вас как раз получатся две штуки).

Обжарьте котлеты из гречки с обеих сторон на раскалённой сковороде на хлопковом масле.

Пока котлеты жарятся, нарежьте помидор и огурец тонкими слайсами.

Разрежьте булочку пополам и слегка подогрейте на гриле. Смажьте соусом нижнюю часть.

Теперь можно собирать бургер: выложите на нижнюю часть булочки салат «Айсберг», котлету, затем помидор, огурец и закройте второй частью булочки. Полезные и аппетитные бургеры готовы!

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