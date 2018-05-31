Лимон освежает и омолаживает кожу

Учёные советуют задействовать в уходе за лицом и телом доступный ныне цитрусовый плод — лимон. Он поможет освежить и омолодить кожу, что качественно отобразится на настроении человека и его самочувствии, работоспособности. Кожу можно назвать надёжным индикатором внутреннего здоровья человека. На ней отображаются и последствия стресса, и недосыпания с усталостью, и неправильное питание. Любой человек желает видеть в зеркале привлекательное отображение, но для этого необходимо прилагать усилия. В выборе продукции для ухода за кожей предпочтительнее натуральные средства, деликатно воздействующие на организм человека и не имеющие побочных эффектов. Учёные предложили в этом плане использовать лимон. Специалисты рассказали для МедикФорума, высокое содержание витамина C делает указанный цитрус мощным антиоксидантом, известным своей эффективностью в борьбе с преждевременным старением и ранними морщинами. Лимон способствует выработке в организме меланина и заживлению ран, которые имеется риск заполучить при механической чистке лица или в ходе удаления нежелательных волос. С помощью этого плода можно эффективно очищать кожу от накопившегося за день загрязнения и жира. Из лимона возможно приготовить скраб и тоник. Для первого средства понадобится по 3 столовых ложек белого сахарного песка и оливкового масла, полстакана воды. Всё перемешать до однородной массы. Перед использованием кожа должна быть чистой. Втирать скраб нужно осторожно, не надавливая на кожу чрезмерно. Для тоника необходимо взять сок пол-лимона и полстакана воды. Благодаря этому натуральному средству можно качественно увлажнить и тонизировать лицо, придав ему блеск.