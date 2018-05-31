Хлеб, картофель и морковь. Чем питаются жители Алтайского края?

На Алтае с 17 мая по 15 июня 2018 года интервьюерами Росстата проводится опрос людей по программе Выборочного наблюдения рациона питания населения. В Алтайском крае в наблюдении принимают участие 640 домохозяйств, а в Республике Алтай — 300 домохозяйств, адреса которых отобраны случайным образом. Каждому участнику обследования предложено ответить на вопросы, связанные с обычным рационом питания, физической активностью и состоянием здоровья.

Как сообщает Алтайскрайстат, результаты наблюдения послужат основой для разработки мер государственной политики по укреплению здоровья населения и профилактики заболеваний, связанных с питанием.

АиФ-Алтай решил проанализировать затраты среднего жителя края на продукты питания и его дневной рацион, опираясь на свежие данные Алтайкрастата и итоги предыдущего выборочного наблюдения рациона питания, прошедшего пять лет назад.

Мясо и молоко

В прошлом году жители Алтайского края ежемесячно тратили на продукты питания по 4046 рублей на каждого члена семьи. Горожане тратили больше — по 4640 рублей, сельчане меньше — 3280 рублей. По сравнению с 2016 годом ежемесячные расходы горожанина на продукты увечились на 115 рублей, жителя сельской местности — на 247 рублей.

В структуре потребления продуктов самое весомое место по затратам занимает мясо и мясопродукты — 29,8%, на втором месте хлебные изделия — 17%, на третьем — молочные продукты — 15,6%. При этом в городах затраты на «молочку», выше чем на хлеб, а в сельской местности существенно выше траты на хлеб. Причина очевидна — молоко на селе часто своё.

На питание вне дома — в кафе, ресторанах, столовых, на фудкорках житель края (усреднённый) тратил в прошлом году 146 рублей в месяц. Самым «сытным» в плане посещения ресторанов был 2014 год — тогда житель края тратил на еду вне дома 199 рублей в месяц. На покупку алкоголя средний житель края два года подряд (2016 и 2017 годы) тратил в месяц одну и ту же сумму — 216 рублей.

Сколько килограммов?

Если смотреть не на рубли, а на штуки и килограммы, то выясняется, что в прошлом году один житель края в месяц съедал: 9 кг хлеба, 6,2 кг картофеля, 7,4 кг овощей, 6,9 кг мяса. А так же 20,8 кг молочных продуктов, 2,8 кг сахара и конфет, 1,8 кг рыбы, 5,3 кг фруктов и 20 яиц. Интересно, что средний горожанин съедает мяса больше чем сельчанин — 7,6 кг в месяц против 5,9 кг. Зато сельчане едят больше хлеба (9,9 кг на человека в месяц против 8,3 кг) и картофеля (7,9 кг в месяц на человека против 4,9 кг).

В пересчёте месячных показателей на дневные, каждый день у среднего жителя края на обеденном столе оказывается: один батон хлеба, две картофелины, три морковки, куриная ножка. А ещё поллитра молока, небольшой кусочек сыра, маленький кусочек селёдки, пять конфет, два яблока и две трети куриного яйца.

По итогам прошлого выборочного наблюдения рациона питания населения в Алтайском крае выяснилось, что ежедневно хлеб потребляет 91% населения, крупы и макароны — 70%, свежие овощи — 45%, фрукты — 39%, мясо — 73%, молочные изделия — 65%, шоколад и конфеты — 36% людей. Практически не употребляют сладкое 13% населения, молоко — 7%, хлеб и мясо — по 2% жителей края.

Потребление молока и молочных продуктов среди самых обеспеченных и самых неимущих жителей края практически не отличается, зато люди с деньгами ожидаемо больше бедных потребляют мяса, мясных продуктов, рыбы, но меньше хлеба и слегка меньше круп.

Есть недоедающие?

Только каждый третий житель края может позволить себе именно ту еду, которую хочет и в достаточном количестве. Большинство — 55% признались, что в целом еды достаточно, но не всегда той, что хочется. Только 60% жителей края могли себе позволить частое употребление мяса или рыбы.

Один человек из тридцати признается, что еды часто не хватает. Среди горожан таких больше, чем среди сельчан (4,3% против 1,4% населения края), а среди одиноких больше, чем среди семьи из трёх и более лиц (6,1% против 2,4% населения). В самой спокойной ситуации по обеспечению едой, ожидаемо, находится семьи из двух человек.