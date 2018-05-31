Салат из сырых овощей «На страже здоровья» — легкая пища, большая польза

Этот салатик очень легко и быстро готовится. Здесь не надо ничего отваривать. Овощи только в сыром виде, а заправка — полезное растительное масло и лимонный сок.

Салат из сырых овощей

Друзья, первый раз я растила капусту кольраби в прошлом году. Прекрасный овощ, много пользы организму! Салат очень понравился! В этом году тоже выращиваю, так что уже скоро можно будет кушать овощи со своего огорода в виде вот такого замечательного салатика.

Понадобится

капуста кольраби

помидоры

огурцы

морковь

зелень кинзы

семена, а лучше зелень тимьяна

сок лимона

растительное масло

перец

Ингредиенты

Приготовление:

Кольраби очистить, натереть на терке.

Кольраби на терке

Огурцы натереть на терке.

Огурцы на терке

Морковь очистить, натереть на терке.

Морковь на терке

Помидоры порезать небольшими дольками.

Помидоры порезать

Кинзу мелко порезать.

Кинзу порезать

Соединить все ингредиенты. Добавить сок лимона и растительное масло. Посолить, поперчить.

Соединить все ингредиенты

Хорошо перемешать и подавать к столу.

Салат готов

Салатик — низко калорийный, в нем очень много всего полезного для человека — устанешь перечислять! Для меня главное, что такой салат может избавить от вредного холестерина, борется с подагрой и помогает сбросить вес. Так говорят врачи. Он стоит «на страже здоровья». Хочется сказать, что все семена овощей — я приобрела в интернет магазине ОBI. Прекрасная всхожесть, замечательный вкус!