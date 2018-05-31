Ещё
Салат из сырых овощей «На страже здоровья» — легкая пища, большая польза
Далее:
Читайте также:
Ещё

Салат из сырых овощей «На страже здоровья» — легкая пища, большая польза 

7dach.ru 1 час назад
Фото: 7dach.ru
Этот салатик очень легко и быстро готовится. Здесь не надо ничего отваривать. Овощи только в сыром виде, а заправка — полезное растительное масло и лимонный сок.
Салат из сырых овощей
Друзья, первый раз я растила капусту кольраби в прошлом году. Прекрасный овощ, много пользы организму! Салат очень понравился! В этом году тоже выращиваю, так что уже скоро можно будет кушать овощи со своего огорода в виде вот такого замечательного салатика.
Понадобится
капуста кольраби
помидоры
огурцы
морковь
зелень кинзы
семена, а лучше зелень тимьяна
сок лимона
растительное масло
перец
Ингредиенты
Приготовление:
Кольраби очистить, натереть на терке.
Кольраби на терке
Огурцы натереть на терке.
Огурцы на терке
Морковь очистить, натереть на терке.
Морковь на терке
Помидоры порезать небольшими дольками.
Помидоры порезать
Кинзу мелко порезать.
Кинзу порезать
Соединить все ингредиенты. Добавить сок лимона и растительное масло. Посолить, поперчить.
Соединить все ингредиенты
Хорошо перемешать и подавать к столу.
Салат готов
Салатик — низко калорийный, в нем очень много всего полезного для человека — устанешь перечислять! Для меня главное, что такой салат может избавить от вредного холестерина, борется с подагрой и помогает сбросить вес. Так говорят врачи. Он стоит «на страже здоровья». Хочется сказать, что все семена овощей — я приобрела в интернет магазине ОBI. Прекрасная всхожесть, замечательный вкус!
7dach.ru: последние новости
Красота и здоровье с дачи, или Супчик-витаминчик с крапивой Филе сельди в томатно-свекольной заливке Рецепты здоровья: листья лопуха от радикулита и болей в суставах
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как беременная Королева рассталась с мужем47
Йогиня тренирует только голых учеников64
Все, что вам нужно знать о яйцах
Жара: микробикини снова в моде39
8 самых перспективных звездных дочерей
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
03:00
Красавица Чиповская превратилась в старуху
Красота
15:57
Кого назвали самыми любвеобильными звездами
Звёзды
05:55
Как выглядят идеальные мужчины
Красота Психология
01:00
8 самых перспективных звездных дочерей
Звёзды
03:53
На это девушки смотрят в первую очередь
Психология
01:00
У Бузовой не нашли белья
Звёзды
03:05
Темникова удивила аксессуаром к купальнику
Звёзды
13:47
Сколько можно прожить, пересаживая органы
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение