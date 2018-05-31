Красота и здоровье с дачи, или Супчик-витаминчик с крапивой

Всем доброго времени суток! На наших дачах или в окрестностях произрастает много сорных трав. Особенно ценной считается крапива, лечебные особенности и польза от которой известны с давних времен.

Не забываем в тарелку положить отварные яйца и приятного аппетита!

С приходом весны особенно хочется витаминов, и как нигде их много в крапиве.

Крапива двудомная

В составе растения витамины А, С, В, К, а также дубильные вещества, полезные аминокислоты (например, лецитин), ферменты (пероксидаза, оксидаза, хлорфиллаза), органические кислоты. К примеру, муравьиная кислота — причина, почему жжется крапива. По содержанию аскорбиновой кислоты растение в четыре раза превосходит лимон. Микроэлементы представлены кремнием, калием, кальцием, железом. Растение оказывает стимулирующее действие, тонизирует. Восстанавливает процессы воспроизводства клеток, хорошо дезинфицирует, нормализует водно-жировой баланс. Крапива жгучая применяется в качестве отхаркивающего средства, эффективно очищает кровь. Лечебные свойства крапивы данной разновидности применяются для нормализации обмена веществ, в случае подагры, аллергии, заболеваниях печени, анемии. Настой и отвар стимулирует аппетит, помогают при нервных расстройствах, крапивнице, бронхите, удушье, ревматизме, угрях. О крапиве и ее полезных свойствах можно говорить много. Дачники давно уже используют ее в качестве удобрения и подкормок для растений, но сейчас не об этом. Вот и я, как только начинает отрастать крапива, иду на дачу за урожаем, полезностями. Мы варим суп-бульон с крапивой, домашние его обожают! А как же полезна она, особенно майская крапива!

Для приготовления нам понадобится:

крапива;

щавель;

зелень (укроп, петрушка, лук);

куриные крылышки или ножки;

яйца вареные;

морковь;

лавровый лист;

соль;

перец;

гренки;

небольшое количество растительного масла.

Ингредиенты

Все ингредиенты можно заменить на любые любимые, мы готовим каждый раз по-разному, но предпочитаем на каком-либо мясном бульоне (в моей семье почти одни мужчины!). Количество и масса зависит от ваших вкусов.

Приготовление

1. Готовим бульон-основу. Для этого промываем мясные продукты, в данном случае куриные крылышки), и отправляем в кипящую подсоленную воду минут 25-30. Не забываем убирать накипь. 2. Морковь промываем, чистим и натираем на терке (можно и резать любой формой и размером, как вам удобно). Лук мелко нарезаем. Слегка пассеруем в небольшом количестве растительного масла (можно и не обжаривать, получается не хуже).

3. Крапиву промываем и нарезаем. Раньше я обливала ее кипятком, чтобы не жглась, а теперь жалко каждый витамин.

Промываем, нарезаем щавель

Промываем, нарезаем щавель

Так же поступаем со всей имеющейся зеленью

4. Соединяем ингредиенты.

Соединяем

В бульон выкладываем крапиву, зелень, поджарку, добавляем лавровый лист. А аромат!

Кипятим несколько минут и вуа-ля суп-полезность готов

Важный момент! Если у вас нет гренок, то их можно сделать самим, будет ничуть не хуже.

Для этого хлеб (можно и даже еще лучше несвежий) нарезаем кубиками (или как вам удобно)

Для этого хлеб (можно и даже еще лучше несвежий) нарезаем кубиками (или как вам удобно).

и подсушиваем или поджариваем в духовке или на сковороде

И подсушиваем или поджариваем в духовке или на сковороде.

Не забываем в тарелку положить отварные яйца и приятного аппетита!

Не забываем в тарелку положить отварные яйца, зелень, и приятного аппетита!

Приятного аппетита!

Хочется отметить, что особенно вкусным получается на костре! Конечно же, с товарами для костра и барбекю, приобретенными в OBI!