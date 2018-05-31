Как использовать ягоды для здорового питания и красоты

Ура, ура! Ягодная наступила пора. А это — витамины, низкокалорийная диета и такое вкуснотеево…

Ягодную программу здоровья «Вечерняя Москва» обсудила с диетологом Еленой Соломатиной

— Для желающих похудеть самое благодатное время пришло. С одной стороны, весеннее доброе солнышко прибавило гормонов удовольствия. А человек в хорошем настроении худеет гораздо легче, чем в плохом. С другой стороны, мотивация жесткая появилась у тех, кто к купальному сезону готовится. И еще хорошая погода располагает к более активным прогулкам. Однако для разгрузочных дней ягоды не очень подходят. Да, в клубнике — всего 35 килокалорий, сладкая малина не слишком ее обгоняет, а в черешне — уже больше 50 килокалорий. Но дело-то вовсе не в калориях. Фруктоза, которой в ягодах в избытке, может сыграть с нами коварную шутку. Так как напрямую поступает в жировые ткани, преобразуется в жир. Поэтому разгружаться стоит по-прежнему на овощах.

А вот для пополнения витаминных запасов следует к ягодам прибегнуть. Очень богатая на витамин «С» жимолость созреет к середине июня в наших садах. Не забудьте о ней! А пока вполне подойдет клубника. Суточная норма потребления для человека — 100 граммов. А ее почему-то незаслуженно забывают. Регулярное потребление ягод улучшает состояние нашей кожи изнутри, поддерживает ее эластичность и препятствует появлению морщин. Маленькие косточки в клубнике и малине работают как ершик в нашей системе пищеварения. Поэтому тем, кто озаботился генеральной уборкой своего организма, тоже будет полезен ягодный душ изнутри.

Дополнительно можно побаловать свою кожу приятными фруктовыми масками. Чем ягода кислее, тем эффективнее пилинг. Верхний отмирающий слой эпидермиса такая маска очистит в два счета. Если на завтрак Вы приготовили малину или клубнику со сливками, оставьте небольшую часть для косметической процедуры. 15 минут под сливочно-малинной маской — и лицо заиграет свежими красками.

Итак, отправляемся на рынок за волшебными дарами красоты и здоровья. На что же нужно обращать внимание, чтобы не обмануться в выборе качественного продукта:

— приятный, вкусный запах ягод — самый главный признак их качества;

— ровные, глянцевые ягоды без запаха сигнализируют нам об избытке химикатов в них;

— обилие коричневых пятнышек на ягодах тоже может свидетельствовать об усердной обработке ягодных плантаций нитратами;

— если семечки ягод точно выпирают наружу (у клубники и малины), значит ягода недозрелая;

— скопившийся в упаковке, под нижним слоем ягод, сок свидетельствует о длительном сроке их хранения, как минимум в дня 3.

Ну, что? Нашли то, что хотели? Тогда — приятного аппетита и будьте всегда здоровы и красивы!

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