Филе сельди в томатно-свекольной заливке

Обычно такую закуску я делаю на ночь, перед тем, как отправиться на пикник. А поскольку пикник мы, как правило, устраиваем на даче, то рано утром достаем баночку с селедкой из холодильника и в путь. А там останется только запечь картошечку в фольге на углях, а можно и не запекать, а просто со свежим хлебушком схомячить за милую душу:)

Сегодня главным героем моего романа будет кетчуп томатно-свекольный от МахеевЪ. Хочу сказать, что такую селедку я готовлю давно, но с таким кетчупом делала впервые и осталась очень довольна результатом. В кетчупе присутствует острый перчик и чеснок — это дарит новый аромат готовому блюду, а уж про свеклу в паре с селедкой и говорить не приходится — наша тема:)

Ингредиенты:филе слабосоленой сельди — 500 г;красный лук — 1 шт. ;томатно-свекольный кетчуп Махеевъ — 200 мл;растительное масло — 4 ст. ложки;соль — 1/2 ч. ложки (по вкусу);винный уксус — 1 ст. ложка;кориандр (молотый) — 0, 5 ч. ложки;укроп — 1 ст. ложка (измельченного);вода кипяченая охлажденная — 100 мл.

ПриготовлениеФиле сельди нарезать на кусочки примерно одинакового размера, сложить в банку, добавить немного масла и измельченный укроп, перемешать.

Красную луковицу очистить, нарезать полукольцами, а потом еще раз пополам и добавить к сельди.

Тщательно перемешать содержимое банки.

Теперь нужно приготовить заливку. В глубокую кружку налить томатно-свекольный кетчуп, добавить уксус, соль, масло растительное, молотый кориандр.

Добавить воду и тщательно перемешать заливку до однородной гладкой массы.

Залить подготовленное филе сельди заливкой.

Перемешать и закрыть банку банку крышкой. Отправить в холодильник минимум на 8 часов.

Необыкновенно вкусная закуска готова! Можно отправляться на пикник!

Не лишайте себя удовольствия, пробуйте и наслаждайтесь!