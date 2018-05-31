10 лучших советов диетологов для усмирения голода

Переход на здоровое питание может показаться нелегким, если человек легко позволял себе употреблять раньше все вредное и калорийное. Новый режим урезания калорий может показаться организму, привыкшему к обилию еды, крайне некомфортным. В этом случае он начнет испускать сигналы голода, заставляющие набрасываться на жир и сахар. Как же быть? Тем, кто твердо намерен сделать свое питание здоровым и с его помощью сбросить вес, специалисты рекомендуют набраться терпения. По словам диетолога и врача Виктории Болбат период перестройки при смене питания и отказа от вредных продуктов может занять три месяца. Все это время важно наблюдать за всем, что связано с потреблением пищи. Многие в таких обстоятельствах с удивлением осознают, что имеют привычку заедать свои эмоциональные проблемы.

«В 95% случаев ожирение — это психосоматическое заболевание, и переедание тут маскирует более серьезные эмоциональные состояния», — отметила в связи с этим врач-психотерапевт Татьяна Романовская.

Эксперты не рекомендуют практиковать жесткие ограничения в калориях. По словам Романовской, что компульсивное (неконтролируемое) переедание часто начинается с резких запретов на какую-то еду и стремления выдержать строгую диету. Что же делать, если возникает голод? При возникновении физиологического голода нужно есть, отвечают диетологи. В первую очередь, белок — этот нутриент обладает самой высокой способностью насыщать. Количество белка должно составлять примерно 1 г на кг массы тела. Также в рационе должно быть больше фруктов и овощей, круп (все это источники клетчатки). Но увлекаться только лишь растительной пищей не стоит.

«Питаясь одними овощами, вы просто будете хотеть есть с набитым животом. Это случай, когда объема в питании много, а энергетической ценности полученной пищи очень мало. Организм будет требовать свое. Но в любом случае дополнительное количество клетчатки поможет в работе пищеварительному тракту, выведет излишки жиров и холестерина, выровняет инсулиновый профиль за счет более равномерного всасывания питательных веществ и обеспечит питанием кишечную микрофлору», — пояснила диетолог Виктория Болбат.

Ешьте в том числе жир, — хороший, содержащий омега-3. Его источники — льняное масло, рыба, авокадо. Что еще? Уменьшите количество «быстрых» углеводов. Эти вещества стимулируют выработку инсулина и вызывают чувство голода независимо от того, наполнен ли желудок. «Быстрые» углеводы в большом количестве содержатся во всех видах готовых кондитерских и мучных изделий. Избегайте соли. Многие люди часто путают ощущения голода и жажды. Соль заставляет испытывать жажду, которую человек может ошибочно принимать за чувство голода. Ешьте шоколад. Только темный, с содержанием какао не ниже 70%. Наличие шоколада психологически успокаивает в ситуации отказа от вредных сладостей. Его употребление очень быстро дает ощущение сытости, достаточно нескольких кусочков. Избегайте алкоголя. Алкоголь — это «пустые» калории плюс стимуляция аппетита. Легкое опьянение побуждает употреблять большие порции пищи, чего не происходит с трезвым человеком. Будьте активны. Любая активность физического характера повышают уровень адреналина в организме и снижают чувство голода. Пейте воду. Вода — одно из самых лучших средств сохранить здоровье и избавиться от чувства голода. Питьевая вода выводит из организма токсины, а также наполняет желудок. Попробуйте выпивать по одному стакану перед каждым приемом пищи. Ранее МедикФорум писал о том, какие 10 функций своего тела по мнению ученых человек контролировать абсолютно не в состоянии.