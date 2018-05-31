Лучшими домашними средствами от вздутия будут одуванчики и семечки

С проблемой вздутия рано или поздно сталкивается, наверное, каждый человек. Эксперты из Италии рассказали о нескольких эффективных домашних рецептах решения данного расстройства. Начнем с обыкновенных одуванчиков, растущих на каждом дачном участке. Эти цветки имеют массу диетических волокон, которые способствуют укреплению здоровья органов пищеварения. Употребление одуванчиков способствует нормализации стула и нормальному движению кишечника. Стоит также обратить внимание на семечки, которые можно назвать одним из самых лучших продуктов для пищеварительной системы. Дело в том, что в них превосходный баланс растворимых и нерастворимых волокон, а их совместное воздействие оказывает натуральный детоксикационный эффект на весь организм, предотвращая запоры и другие пищеварительные проблемы. Мятное масло считается самым популярным растительным средством борьбы с проблемами, связанными с пищеварением. Оно содержит ментол, производящий антиспазматическое воздействие. Мятное масло также способствует выработке желчи и желудочного сока, подавляющих скопления газов. Хорошим средством от вздутия можно назвать лимонный и яблочный уксус, конечно, растворенные в воде. Лучше употреблять его по утрам, поскольку именно в этот период наша пищеварительная система пробуждается и начинает активно работать. Лимоны — это щелочные продукты, а лимонный сок способствует стабилизации щелочного баланса организма. Мощным средством профилактики вздутия является обычная вода из огурцов. Ее очень просто приготовить — добавьте в качественную фильтрованную воду нарезанных огурцов. Положите напиток в холодильник, а на следующий день можете пить его весь день. Имбирь — это одно из самых древних средств борьбы с разными проблемами со здоровьем, включая и расстройства пищеварения. Имбирь избавляет от токсинов и оказывает успокаивающее воздействие на весь пищеварительный тракт, что полезно при вздутии. Еще одной полезной специей будет куркума, так как исследования показали, что она избавляет от вздутия и болей в животе. Обязательно включите в свой рацион бананы, который обеспечивают нас калием и регулируют баланс жидкостей, что полезно при вздутии. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)