Веганам и аллергикам предложат тараканье молоко вместо коровьего

Может ли молоко из тараканов реально считаться суперпищей? У большинства россиян само это словосочетание вызывает чувства отвращения и тошноты. Интернет сходит с ума по поводу не содержащего коровьего молока продукта на основе насекомых. Однако словосочетание «молоко от тараканов» и звучит, и кажется слишком отвратительным для того, чтобы можно было заставить себя это попробовать, Даже несмотря на обещания его производителей, которые касаются укрепления здоровья. Еще два года тому назад научное исследование впервые выявило свойства молока из тараканов, позволяющие ему стать альтернативой коровьего молока. Речь шла не о тех насекомых, которые порой проникают в квартиры россиян, а о самках тараканов породы Pacific beetle cockroaches, которые выделяют молоко для выкармливания своего потомства. Исследователи выяснили, что в этой желтоватой жидкости, которую собственно и молоком-то назвать нельзя, содержатся чуть ли не самые питательные субстанции на всей планете. К примеру, в ней в три раза больше калорий, чем в аналогичном количестве молока буйвола, которое в настоящее время считается самым калорийным из всех молочных продуктов от млекопитающих. В молоке от тараканов также масса белка и аминокислот, полезных для здоровья. И хотя идея данного продукта кажется мерзкой, многие ученые считают его очень перспективным. Среди людей растёт количество тех, у кого отмечается аллергия на молоко и молочные продукты. Увеличивается и число веганов, которые хотели бы получить полезную альтернативу коровьему молоку. И всё-таки может ли молоко от тараканов стать подобной альтернативой? Профессор Университета Айовы Барбара Стэй полагает, что это случится крайне не скоро. И дело не в том, что сама концепция молока от тараканов отпугнет потребителей. Его производство в сколько-нибудь приемлемых количествах будет стоить очень дорого. Впрочем, не так давно одна южноафриканская компания выпустила на рынок мороженое из так называемого энтомолока — молочного напитка, получаемого от насекомых. Его называют экологически чистым, питательным, не содержащим лактозы, вкусным и полезным для талии продуктом. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)