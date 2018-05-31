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Не удержался. Астронавт NASA заказал пиццу из космоса
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Не удержался. Астронавт NASA заказал пиццу из космоса 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Астронавт НАСА Майкл Массимино признался, что однажды заказал домой пиццу прямо из космического шаттла. Об этом он рассказал во время показа документального сериала «One Strange Rock», пишет портал Space.com.
На презентации последней серии астронавты Пегги Уитсон и Майкл Массимино поделились впечатлениями от долговременного пребывания в космосе. Они рассказали, что во время полетов тоскуют по привычным для всех бытовым вещам, в том числе по «обычной» еде.
По словам Массимино, однажды он настолько соскучился по пицце, что позвонил в службу доставки прямо из шаттла. Он уточнил, что во время звонка возвращался на Землю, и поэтому заказал пиццу по своему домашнему адресу.
Астронавты также рассказали о том, что чувствуют, находясь в космосе. «Ты смотришь на Землю и видишь, насколько она хрупкая, настолько ее слой атмосферы тонкий», — отметил Уитсон.
Майкл Массимино совершил два космических полета — в 2002 и в 2009 году.
"One Strange Rock" ("Неизвестная планета Земля" — Прим.ред) — документальный сериал Даррена Аронофски. Он состоит из десяти серий по 50 минут и посвящен исследованию космоса и уникальным природным явлениям.
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