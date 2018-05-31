Идеальный перекус. Готовим дома гранолу и энергетические батончики

Полезная гранола, которую так активно рекламируют магазины здорового питания, на самом деле является смесью из хрустящих овсяных хлопьев, запечённых в жидком мёде с орехами и сухофруктами. Приготовить её в домашних условиях довольно просто и быстро. И в отличие от покупной она не будет содержать искусственных добавок и излишек сахара.

Секреты домашней гранолы

За счёт своих питательных свойств гранола идеально подходит для завтрака и полдника. Как и обычные мюсли её заливают молоком, йогуртом или соком. В готовое блюда можно добавить свежие фрукты, творог или мороженое. А если во время обжарки сформировать массу в маленькие батончики, то получится идеальный перекус на день.

Главный компонент гранолы — это овсяные хлопья. Брать следует самые обычные, а не быстрого приготовления. Иначе не удастся добиться необходимой рассыпчатости. К овсяным можно добавить ячменные, ржаные или пшеничные хлопья. В качестве основы также подойдёт воздушный рис, а гурманы, сильно переживающие за свою фигуру, выбирают зелёную гречку.

Дополнительные ингредиенты для гранолы могут быть различными. Это могут быть любые семена: семечки подсолнечника, семена тёмного и белого льна, тыквы и чёрного кунжута, конопли и чиа. А также орехи, изюм, сухофрукты, зародыши пшеницы, ягоды и кокосовая стружка. В результате получается очень сытный продукт, богатый клетчаткой, витаминами и минеральными веществами.

Гранолу рекомендуется запекать в духовке на застеленном пергаментом противне или в специальной стеклянной чаше в течение 30 минут при температуре до 180°C, периодически перемешивая. Также допускается обжаривание на сковороде с добавлением кокосового масла. Остывшую гранолу следует хранить в сухой и герметичной посуде.

Ореховая гранола

2 стакана овсяных хлопьев200 г грецких орехов200 г миндаля200 г арахиса3 ст. ложки белого кунжута3 ст. ложки коксового либо подсолнечного масла3-4 ст. ложки жидкого мёда

Для начала нужно включить на разогрев духовку. Затем готовим орехи. Миндаль и арахис нужно очистить от кожуры и 10 минут посушить в духовке. Далее порубите орехи ножом, но не очень мелко, и смешайте в миске с овсяными хлопьями и кунжутом. Добавьте мёд, масло, также соль и корицу по вкусу. Всё тщательно перемешайте. Выложите смесь ровным слоем на противень и оставьте в духовке на 30 минут, не забывая изредка перемешивать.

Гранола с сухофруктами

2 стакана овсяных хлопьев200 г миндаля200 г изюма, чернослива или кураги200 г сушеной клюквы или вяленой вишни100 г семян подсолнечника или кедровых орехов100 г тыквенных семечек100 г кунжутного семени или кокосовой стружки3 ст. ложки кокосового или растительного масла100 мл яблочного сока

Орехи очистить, обжарить и измельчить в ступке. Смешать с овсяными хлопьями и остальными ингредиентами. Влить масло и яблочный сок, желательно натуральный. Если он недостаточно сладкий, то можно добавить ложку мёда. Всё тщательно перемешать. Готовить в разогретой духовке в течение 20-30 минут.

Яблочно-банановая гранола

2 стакана овсяных хлопьев150 г миндаля150 г подсолнечных, тыквенных или льняных семечек50 г кунжута1 ст. ложка корицы1 стакан яблочного пюре50 г сушёных бананов3 ст. ложки мёда2 ст. ложки оливкового масла

В одной миске смешайте все сухие ингредиенты, в другой — жидкие компоненты: яблочное пюре, мёд и масло. Далее всё тщательно перемешайте до однородной консистенции. Гранолу распределите ровным слоем на противне и запекайте 30-40 минут.

Энергетический батончик из гранолы

2 стакана овсяных хлопьев200 г фиников без косточек200 г миндаля100 г грецких орехов4 ст. ложки мёда1 ст. ложка кленового сиропа4 ст. ложки кокосового или оливкового масла1 ч. ложка корицы1 ч. ложка ваниль

Орехи и финики измельчите в блендере. Затем смешайте с хлопьями. В кастрюле на медленном огне разогрейте мёд, масло, специи и сироп, постоянно помешивая. Далее добавьте туда сухие компоненты. Хорошо всё перемешайте. Смесь следует запекать в духовке в маленьких формах в течение 15 минут либо на противне, не перемешивая. Тогда остывшую гранолу следует порезать ножом на кусочки. Батончики заверните в пещевую плёнку и храните в холодильнике.