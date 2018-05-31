Вода и специи сделают утренний кофе максимально полезным для здоровья

Миллионы людей в разных странах мира начинают свое утро с чашки крепкого кофе. Эксперты рассказали о том, как сделать этот утренний напиток максимально полезным для здоровья. Начнем с того, что кофе сам по себе полезен, поскольку в нём содержится существенная доза антиоксидантов. Научные исследования показали, что с кофе человек может защитить себя от диабета второго типа, болезни Паркинсона, опухолей кишечника и груди. Но эти преимущества можно увеличить до максимума благодаря соблюдению некоторых простых правил. Начнем с употребления стакана воды перед кофе. Дело в том, что кофе — это диуретик, то есть мочегонное средство. Если же мы не употребляем достаточного количества воды, чтобы выводить ее из организма, кофе будет работать вхолостую, что вредно для здоровья. Откажитесь от искусственных подсластителей. Возможно, в них не содержится калорий, однако они связаны с повышенным риском ожирения, болезней сердца и диабета второго типа. Попробуйте привыкнуть к несладкому кофе или используйте небольшое количество настоящего сахара. Огромное значение имеет и выбор молока. Если вы не можете жить без коровьего молока, то позаботьтесь о том, чтобы получать натуральный продукт от коров, которые паслись на лугах и ели траву, а не стояли в стойле и не питались комбикормами. Но лучше, если вы сделаете выбор в пользу молока растительного происхождения, например, соевого, миндального, кокосового и тому подобных. Попробуйте добавить в напиток немного корицы и других специй. Кстати, это неплохая альтернатива сахару. Все эти специи не только усиливают вкус и аромат кофе, но и серьезно повышают содержание в нём антиоксидантов. Не стоит думать, что кофе играет роль исключительно пробуждающего напитка, его можно пить и перед сном. Бодрящее действие кофе начинается минут через 30-40 после употребления. Другими словами, вы можете выпить чашку кофе и поспать минут 20-30, а потом проснуться под воздействием напитка бодрым и энергичным. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)