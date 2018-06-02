Путь к правильному питанию укажет «Светофор»?

В России начали маркировать продукты по содержанию соли, жира и сахара. Проект под названием «Светофор» инициировал Роспотребнадзор . Его первым участником стала компания Unilever.

Маркировка начнется с мороженого. Планируется, что дальше к эксперименту подключатся производители молочной продукции и мяса птицы. Правильные с диетической точки зрения продукты будут маркировать зеленым. Желтым — те, в которых содержание соли, сахара и вредных жиров умеренное, красным — высокое.

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения , взрослому человеку следует съедать не более пяти граммов соли, 50-60 граммов сахара и 65 граммов жира в день. Правда, некоторые люди считают, что если они не солят еду из солонки и не кладут в кофе сахар, то все нормально, не задумываясь о том, что содержится в продуктах, которые они едят.

С колой и конфетами все понятно. Но в бутылочке фруктового йогурта — семь ложек сахара. Примерно столько же в стакане фруктового сока из пакета: там количество сахара иногда больше, чем в коле. В батончиках мюсли, украшенных словами «фитнес», «диета» и «похудение», иногда сахара не меньше, чем в обычных сладостях.

С маркировкой, с одной стороны, станет удобнее: не придется вглядываться в состав — можно сразу брать помеченный зеленым продукт. Но есть и обратная сторона, говорит диетолог, доктор медицинских наук, научный редактор журнала «Худеем правильно» Михаил Гинзбург:

Михаил Гинзбург диетолог, доктор медицинских наук, научный редактор журнала «Худеем правильно» «Например, берем майонез. Он может быть 40-процентной жирности, а может 70-процентной. По логике, надо на 70% поставить „красный“, а на 40% — „зеленый“. Человек видит „зеленый“ и понимает, что это полезно, начинает есть этот майонез в утроенном количестве и легко превосходит то количество, которое он бы съел, потребляя „красный“ майонез».

Маркировка станет хорошей подсказкой, но не избавит от необходимости следить за рационом. Словосочетание «правильное питание» сейчас очень популярно, но все его понимают по-своему. Некоторые диеты для похудения подразумевают жесточайший отказ от углеводов, даже от фруктов: такой способ дает быстрый результат, но потом происходит срыв, и человек несколько недель ест все, что видит.

Противники культа худобы, наоборот, вводят в моду идею о том, что стоит перестать ненавидеть собственное тело и есть что хочется. Однако в России уже 50% мужчин и 60% женщин старше 30 лет имеют лишний вес. Во многом это связано с невнимательным отношением к еде. Каждый второй превышает дневную норму потребления сахара, каждый третий — потребления соли.

Наталья Саркисьян врач-терапевт, диетолог «Очень вырос процент больных людей, и не только больных, но и тех, кто только начинает заболевать. Они уже чувствуют, например, отеки по утрам. Все уже понимают, все люди грамотные, что это соль, соответственно, плохо работает либо сердечно-сосудистая система, либо почки».

Кстати, мы часто не задумываемся, сколько сахара наш организм получает из алкоголя. Особенно опасны коктейли: сахара в одном дайкири — как в половине плитки шоколада. Поэтому лучше пить, например, сухие вина или чистый крепкий алкоголь. Но разве кто-то будет просить бармена показать, какая маркировка стоит на бутылке, когда вы в баре и думать хочется совсем не об этом?