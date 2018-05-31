«Светофорная» маркировка предупредит россиян о вреде продукта

В России начнут маркировать продукты цветами светофора, передает ТАСС . Добровольный пилотный проект начнется 1 июня с мороженого. Эту идею Роспотребнадзор впервые озвучил еще в прошлом году.

Индикация будет зависеть от уровня содержания в продуктах соли, сахара и жиров с учетом суточной нормы их потребления. Правильные с диетической точки зрения продукты предлагается маркировать зеленым. Желтым — те, где содержание соли, сахара и вредных жиров умеренное, красным — высокое. Предполагается, что таким образом образовать потребитель сможет понять, какие продукты ему подходят. Например, при гипертонии особенное внимание к содержанию соли, а при диабете — к сахарам. Первым участником проекта станет компания Unilever, в которой уже введена подобная маркировка на продуктах, продающихся на западных рынках. Рассказывает член Совета директоров компании Unilever в России, Украине и Беларуси Ирина Бахтина

— Для нас участие в «пилоте» — уникальная возможность обратить внимание на мороженое. Мы идем с этой категорией, к которой очень много вопросов, [чтобы] показать, что это, в общем, вполне себе полноценные, здоровые снеки или альтернативы десертам, а с помощью цветовой индикации обратить внимание людей на то, насколько по-разному могут сегодня выглядеть показатели пищевой ценности, когда их пересчитывают на одну порцию или на 100 граммов. В принципе, вообще задуматься о составе своего ежедневного рациона.

— Влияет ли это на мнение покупателей, на ваш взгляд?

— А вот это нам и предстоит всем узнать, для чего, собственно, «пилот», наверное, и делается. Нам всем очень важно посмотреть, а как же российский потребитель будет реагировать, будет ли он вообще на это внимание обращать, будет ли он просто игнорировать, не замечать и так далее. Вызовет ли это вообще какой-либо интерес.

Диетологи подсчитали, что не менее трети россиян превышают дневную норму потребления соли, 50% — сахара. Например, переизбыток соли грозит любителям хлеба, сыра, консервированных овощей, а также фастфуда, и многие об этом не подозревают.

Нововведение прокомментировала диетолог-гастроэнтеролог Европейского медицинского центра, кандидат медицинских наук Ксения Селезнева:

— Соль, сахар и жир, конечно, не главные вещества, которые могут, если в больших количествах попадают в рацион, приносить вред, но, если мы обратим внимание населения хотя бы на эти основные составляющие, соль и сахар содержатся практически во всех продуктах и люди об этом часто не догадываются. Все считают, что если они недосаливают непосредственно продукты из солонки в тарелке, то значит, соль они не употребляют. Точно так же, если сахар вы не добавляете в чай или в кофе, это не значит, что его нет в вашем рационе в огромном количестве. Есть заблуждение: раз это сухофрукт, значит, можно его есть вместо конфет и печенья в неограниченных количествах — это не так. Что касается жира, здесь очень важно понимать: не весь жир одинаково вреден, есть жир, который нам нужен, без которого мы жить не можем — поли-, мононенасыщенные жиры. Поэтому здесь, я думаю, скорее, будет маркироваться именно наличие в продукте вредных жиров, трансжиров, насыщенных жиров.

— Не получится ли так, что продукты с красной маркировкой вообще перестанут покупать?

— Я не думаю, потому что это из разряда утопии, все-таки будут те люди, которым будет важно, что это любимый продукт, что он вкусный. Насколько он полезный — дело вторичное. Эта информированность дает возможность человеку выбрать. То есть когда человек информирован о том, что в этом продукте содержатся не самые полезные для него вещества, но он все-таки делает этот выбор и покупает этот продукт, ну, это уже его личный выбор».