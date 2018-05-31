Витамины под ногами. Как приготовить простые блюда с щавелем

Свежая зелень — прекрасное дополнение к меню весной, когда в организме может быть недостаток витаминов после долгой зимы. Одним из первых в огородах вырастает щавель. «АиФ-Челябинск» рассказывает, чем полезны кисловатые листочки и что из них можно приготовить.

И железо, и витамины

Щавель — популярное садовое растение, богатое витаминами, минералами и клетчаткой. Только витамина C в 100 г свежих листьев щавеля содержится порядка 50 мг, что достаточно для удовлетворения суточной потребности организма. В зеленых листочках есть масса и других полезных веществ: витамины А, E, PP, В, бета-каротин. 100 г щавеля содержат больше 2 мг железа, до 90 мг фосфора и 500 мг калия. Что удивительно жиры (0,3 г), белки (1,5 г) и углеводы (3 г) в щавеле тоже есть.

Щавель может сочетаться со многими продуктами, стать как дополнением, так и основным ингредиентом.

Окрошка со щавелем

Ингредиенты:

1 л кефира,2 ст. воды, ½ ст. сметаны,4 пучка молодого щавеля,6 свежих огурцов,1 пучок редиса,1 пучок зелёного лука,1 ст. л. консервированной кукурузы,1 ст. зелёного консервированного горошка, соль — по вкусу.

Мелко нарезать овощи и щавель. Добавить кукурузу, горошек, лук и соль. Залить полученную массу кефиром и водой. Заправить сметаной, подавать к столу.

Омлет со щавелем

Ингредиенты:

2 пучка щавеля,4 яйца,150 г сливочного сыра,50 г твердого сыра,20 г сливочного масла,4 ст. л. оливкового масла, соль, чёрный молотый перец — по вкусу.

Сырые яйца взбить с солью и перцем, чтобы масса была однородной и пышной. Половину щавеля добавить к взбитым яйцам. На сковроду, смазанную оливковым маслом, нужно вылить смесь из яиц и щавеля и туда же добавить половину сливочного сыра. Когда омлет обретет густую консистенцию, следует добавить остатки щавеля и плавленого сыра. Перед подачей на стол омлет следует посыпать твердым сыром и подержать в горячей духовке (микроволновке) 3-5 минут до образования хрустящей корочки.

Гарнир из щавеля с крапивой и яйцом

Ингредиенты:

500 г щавеля, ½ ст. рубленых листьев молодой крапивы,2 яйца,2 ст. л. сливочного масла,2 ст. л. сметаны, соль — по вкусу.

Щавель и крапиву потушить с маслом, добавить сметану и яичные желтки, хорошо перемешать, подогреть. Вареные белки порубить добавить в основную массу.

Салат из щавеля, редиса и яблок

Ингредиенты:

300 г щавеля,200 г редиса2 яблока,1 пучок зелёного лука,3-4 зубчика чеснока, сметана, соль, сахар — по вкусу.

Все ингредиенты мелко нарезать. Смешать со сметаной. Соль и сахар добавить по вкусу.

Запеканка из щавеля

200 г щавеля,50 г тертого сыра,10 г сливочного масла,1 ст. л. муки,50 г пшеничного хлеба,50 г панировочных сухарей,2 ст. л. мясного бульона или воды, соль по вкусу.

Щавель отварить и измельчить. Лук и муку спассеровать и тушить до готовности, добавить щавель. В полученную массу добавить тертый сыр, сливочное масло и соль. Обжарить ломтики хлеба. Уложить их на дно посуды для запекания. Сверху выложить пюре и посыпать панировочными сухарями. Запечь в духовом шкафу 20 минут при температуре 200 градусов.

Экспресс-шарлотка из щавеля

Ингредиенты:

200 г щавеля,1 ст. муки,1 ст. сахара,3 яйца.

Щавель измельчить и выложить в форму. Яйца взбить с сахаром до состояния пены, добавить муку. Полученным составом залить щавель. Выпекать шарлотку 20-30 минут при температуре 200 градусов.

Начинка из щавеля для блинчиков и пирожков

Ингредиенты:

300 г щавеля,200 г плавленого сыра,3 ст. л. сметаны,3 яйца,1 пучок зелени укропа,20 г сливочного масла, перец — по вкусу.

Яйца сварить и натереть на терке. Измельчить укроп и соединить его с плавленым сыром, добавить перец. Щавель помыть, измельчить и обжарить на сливочном масле. Объединить все ингредиенты в общую массу. Добавить сметаны и перемешать.

Кисель из щавеля

Ингредиенты:

300 г щавеля,750 мл холодной воды,20 г крахмала,50 г сахара, щепотка соли.

Щавель порезать и тушить с водой 5-7 минут. Отваренный щавель измельчить в блендере вместе с полученным бульоном. Крахмал растворить в стакане холодной воды. Довести смесь с щавелем до кипения, добавить сахар и соль и аккуратно вылить крахмальную воду. Дать киселю покипеть 1-3 минуты.

Мороженое из щавеля

Ингредиенты на одну порцию:

60 г свежего щавеля,1 яичный желток,20 мл сливок.

Для мороженого нужен замороженный щавель. Если зелень свежая, то ее следует помыть, измельчить и заморозить. Щавель по частям выложить в блендер, добавить желток и взбить. Затем добавить сливки и продолжать взбивать до получения однородной массы. Готовую массу поместить в контейнер для замораживания и поставить в морозильную камеру. Во время замораживания несколько раз перемешать щавель, чтобы он не заморозился льдинками.

Варенье из щавеля

Ингредиенты:

400 г стеблей щавеля,400 г сахара,50 мл воды.

Стебли щавеля очистить от тонкой кожицы, ополоснуть и тонко нарезать. Затем пересыпать сахаром, добавить воду, поставить на огонь и, постоянно помешивая, варить около получаса.

Щавель на зиму

Как сохранить полезную и вкусную зелень на зиму? Нужно взять чистую банку и крышку, можно даже не стерилизовать. Щавель помыть, дачь стечь воде. Листья крупно порубить и плотно набить в банку. Залить холодной водой и плотно закрыть. Хранить при комнатной температуре. Секрет весь в том, что в щавеле предостаточно собственной кислоты, которая будет работать как консервант и не даст испортиться продукту.

Также щавель можно замораживать или солить на зиму. Измельченные листья нужно укладывать в банку слоями, пересыпая их солью.