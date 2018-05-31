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Эксперт: Сырные продукты, содержащие пальмовое масло, бьют
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Эксперт: Сырные продукты, содержащие пальмовое масло, бьют 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Эксперты сообщили, что 65 процентов сыра на российском рынке является фальсификатом.
Фермер Олег Сирота рассказал «ВМ», действительно ли это так. — К сожалению, это правда, какая бы она горькая ни была, сообщил фермер. — У нас действительно часть сыров, особенно дешевой категории, то есть которые стоят меньше 600 рублей, являются фальсификатом в той или иной степени. Везде есть пальмовое масло, везде есть заменитель молочного жира. Под видом сыра продают сырный продукт с пальмовым маслом.
По словам эксперта, такой сырный продукт больно бьет по фермерам и по молочным фермам страны.
— Мы берем кредиты, тратим огромные деньги, чтобы построить эти фермы, а на нас продолжают давить сухим молоком из Евросоюза и пальмовым маслом из Малайзии. Ко всему прочему, сырный продукт бьет по здоровью населения, -добавил Олег Сирота.
Он заключил, что стране нужна госпрограмма по запрету пальмового масла, принять которую в настоящее время — реально.
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