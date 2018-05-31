Диетолог объяснил, почему нельзя пить кофе с молоком

Прощайте, капучино, латте и макиато. А также новомодный флэт уайт. Для всех интересующихся вопросом, почему именно нельзя, наш сайт обратился к специалисту.

О вреде кофе

— Кофе не стоит пить потому, что это гипертонизатор, — пояснила практикующий врач-диетолог с 37-летним стажем, тренер международного класса по фитнесу, победитель профессиональных конкурсов Ольга Перевалова. — Во-вторых, кофе — сильное мочегонное, в-третьих, оно вымывает кальций. Кроме того, оно вызывает зависимость. Если вы не в силах от него отказаться, помните, что максимально допустимая норма для женщин — три чашки в сутки, для мужчин — четыре. Также знайте, что особенно опасно пить кофе натощак — это грозит серьезными проблемами со слизистой.

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О вреде молока

— Молоко во времена нашего детства пили парное, прямо из-под козы или коровы, и против него никто не выступает, — продолжает наша собеседница. — Если животное гарантированно здорово, то такое молоко ничем не опасно. Другое дело, что такого молока у нас в доступе нет — мы покупаем его в магазине после того, как оно прошло термическую обработку, то есть потеряло свои ферменты. Кроме того, недавние авторитетные исследования показали — их можно посмотреть даже на сайте американского ЦРУ , — что 75 человек из 100 имеют скрытую непереносимость или аллергию к такому молоку. В таком случае это точно не полезный продукт. Скрытая пищевая аллергия возникает в первую очередь на молочный белок. А люди пьют его и не могут понять, почему суставы стали хуже функционировать, ухудшилось состояние кожи, снизилась работоспособность, клонит в сон.

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О вреде кофе с молоком

— Кофе с молоком хорош только для людей, которым необходима помощь мочегонных веществ, а для людей поджарых это сочетание может быть опасным, особенно если заменять ими другие продукты питания, — предостерегает эксперт. — Особенно сегодня пошла мода среди девушек употреблять в пищу исключительно кофе с молоком: мне они это объясняют тем, что сидят на диете и вместо калорийных блюд глушат голод латте и капучино. Это в корне неправильно! Прибавим сюда то, что черный кофе мы обычно пьем без всяких добавок, а вот в кофе с молоком велик соблазн долить и сиропчик, который наверняка содержит сахар, искусственные красители и ароматизаторы, да и калориен сам по себе. Задумайтесь также о том, как долго хранится молоко в автоматах и кафе — оно может быть очень и очень старым.

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