10 причин есть овсянку

Если завтракать не бутербродами, а овсяной кашей, то в самое ближайшее время почувствуются перемены в самочувствии, состоянии здоровья и даже внешности. Овсянку можно есть в любом виде — приготовленную на молоке или на воде, с добавлением фруктов или сухофруктов. В любом случае завтрак будет питательным, он настроит на продуктивный день, подарит силу на работу и тренировки. Привычка завтракать овсянкой полезна как минимум по десяти причинам.

Низкая калорийность и контроль над чувством голода

В порции овсянки без добавок содержится около 130 калорий, что вполне уместно даже для диетического завтрака. Это не пустые калории, а полноценное насыщение, которое продлится до самого обеда. Регулярное употребление овсянки помогает контролировать чувство голода и держать свою фигуру в форме.

Высокое содержание белка и пищевых волокон

Овсяная каша относится к продуктам с самым высоким содержанием пищевых волокон, она улучшает работу кишечника и оптимизирует усвоение полезных веществ из пищи. Высокое содержание белка способствует укреплению мышц. При этом овсянка практически не содержит жиров, этим обусловлена ее низкая калорийность.

Стабилизация уровня сахара в крови

Углеводный состав овсянки представлен сложными соединениями, поэтому сахара не попадают в кровь мгновенно. Длительное усвоение углеводов обеспечивает стабильность концентрации глюкозы в крови. В составе овсянки присутствует магний, поэтому употребление данного продукта обеспечивает правильное использование глюкозы, это профилактика диабета и других нарушений обменных процессов.

Снижение холестерина

При ежедневном употреблении овсянка снижает уровень плохого инсулина в крови, при этом хороший инсулин остается в норме.

Не содержит глютена

Овсянкой могут завтракать даже люди с непереносимостью глютена, овес не содержит клейковины, этим он отличается от пшеницы и других зерновых культур.

Вместо глютена в овсяной каше содержится авенин, чувствительность к данному белку встречается гораздо реже.

Защита от онкологических заболеваний и болезней сердца

Цельные зерна овса содержат лигнаны, соединения препятствующие развитию онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Растительные лигнаны содержатся во многих зерновых культурах, но приносят пользу только при употреблении в цельном виде.

Содержание антиоксидантов

Присутствующие в овсянке антиоксиданты оказывают сильнейшее влияние на сердечно-сосудистую систему, при регулярном употреблении они будут оберегать от целого ряда опасных заболеваний.

Доказанное снижение риска сердечной недостаточности

Научно подтверждено, что регулярное употребление овсянки снижают риск столкновения с сердечной недостаточностью на 29%. При этом овес — это одна из самых недорогих культур, не вызывающая сложностей в приготовлении.

Укрепление иммунитета

В овсянке присутствуют уникальные волокна, которые получили название «бета-клейковина», уникальность заключается в укреплении иммунитета. Под воздействием этих волокон нейтрофилы и другие виды лейкоцитов быстрее перемещаются в область инфекции и заражения. Способность нейтрофилов к уничтожению вредоносных бактерий становится выше.

Это вкусно

Немаловажная причина для употребления овсянки каждый день, в виде хлопьев или цельных зерен каша будет очень вкусной. Хлопья содержат не меньше питательных веществ, чем цельные зерна, что дает возможность разнообразить свои завтраки.

Читать далее

Другие материалы по теме:

Что нельзя есть перед сном?

Какой хлеб полезнее?

Какие замороженные овощи полезны?