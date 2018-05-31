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3 рецепта от шеф-повара Ивана Варламова
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3 рецепта от шеф-повара Ивана Варламова 

SNCmedia.ru 1 час назад
Тальятелле с креветками и соусом песто
Ингредиенты:
тальятелле — 80 г;
креветки тигровые без головы — 80 г;
томаты черри — 40 г;
масло оливковое — 5 г;
тимьян свежий — 1 веточка;
соус песто — 50 г;
сыр пармезан — 30 г;
сливки 33% — 20г (по желанию).
Способ приготовления
Очищенные креветки (без хвоста) разрезать вдоль на 2 части. Обжарить на оливковом масле с тимьяном, добавить половинки черри, обжарить. Снять с огня, добавить соус песто и сливки, прогреть с готовой пастой.
Французский луковый суп  Ингредиенты:
лук репчатый — 300 г;
масло сливочное — 20 г;
чеснок свежий — 2 г;
мука пшеничная — 10 г;
вино белое столовое — 40 г;
сахар тростниковый — 10 г;
багет — 30 г;
сыр грюйер — 30 г;
куриный бульон — 400 г;
петрушка и другие душистые травы.
Способ приготовления
Лук нарезать средней соломкой (на 6 частей). В сотейник добавить сливочное масло и лук. Готовить 30 минут на слабом огне. Затем добавить муку, сахар и чеснок, готовить 2 минуты, влить белое вино. Куриный бульон варить 30 минут на слабом огне, за 5 минут до окончания варки добавить травы. В кастрюльку налить суп, сверху
положить 2 кусочка запеченного багета, сверху сыр Грюйер. Запечь. Посыпать петрушкой.
Салат из свежих овощей с прованскими травами и кремом фета
Ингредиенты:
томаты бакинские — 50 г;
огурцы бакинские — 50 г;
перец болгарский — 50 г;
маслины — 40 г;
соус из болгарского перца — 40 г;
крем фета — 60 г;
прованские травы — 2 г;
оливковое масло — 10 г;
крем бальзамик — 3 г;
базилик свежий — 3 г.
Способ приготовления соуса из болгарского перца:
Перец болгарский желтый (100 г) запечь при температуре 200 С 15 минут, очистить от кожицы. Обжарить запеченный перец с луком шалот (15 г) на небольшом количестве подсолнечного масла. Добавить белое вино 10 г, воду 100 г, соевый соус (5 г), куркуму (1 г), свежемолотый белый перец (1г) проварить до густоты. Пробить в вертикальном блендере, добавить оливковое масло. На порцию 40 г.
Способ приготовления крема фета:
Сыр фета (100 г) пробить в вертикальном бледере с оливковым маслом (25 г) и подсолнечным маслом (20 г). На порцию 60 г.
Способ приготовления салата
Овощи нарезать, добавить маслины, прованские травы, оливковое масло. Центр тарелки украсить соусом. Выложить готовый салат, украсить кнелями крема фета, полить бальзамическим кремом и украсить свежим базиликом.
Попробовать блюда можно в отеле Novotel Москва Сити.
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