Оборонный завод в Дзержинске заказал элитного алкоголя на 5 млн рублей

Федеральное казённое предприятие «Завод имени Я. М. Свердлова» разместил на сайте госзакупок заказ на алкоголь. Первоначальная цена — 4,6 млн рублей. Товар должен быть надлежащего качества, сертифицированный и в надлежащей упаковке. Оборонщики хотят купить от 1 бутылки элитных текилы «Pepe Lopez» и коньяка VS «Hennessy» до 300 бутылок русской водки «Пять озер».

Изучив ассортимент и описание цвета, вкуса и послевкусия напитков, мы поняли, что госзаказ составлял настоящий знаток и большой любитель.

В заказ входит вино: Moonrise, Pinot Grigio, Montepulciano d’Abruzzo, Bianco Costaiola, Firmamento, Comte de Valois, Maison de Toulignac, Kressmann Grande Reserve, Chateau Saint-Pons de Mauchiens Coteaux du Languedoc, Chateau de Seguin, «Saint Clair, „Vicar’s Choice“ Sauvignon Blanc», «Saint Clair, „Vicar’s Choice“ Pinot Noir».

Из описаний напитков: «Ароматическая композиция составлена из оттенков сочных тропических фруктов, среди которых выделяются маракуйя и грейпфрут, белого персика в сочетании с освежающими нотами трав и минеральными акцентами. В чистом, освежающем вкусе преобладают тона тропических и цитрусовых фруктов, пикантные нотки листьев черной смородины и нюансы свежескошенной травы. Они переходят в долгое, стойкое послевкусие».

Виски: Forest Cat, White Horse, Jameson, Johnnie Walker Red Label, Chivas Regal, Glenmorangie, Macallan" Double Cask.

О вкусе: «Мягкий, но в то же время имеет приятную горечь, а насыщенность его особенными нотками становится отличительной чертой этого напитка. Присутствуют нотки яблока, ванили, меда и букет пряных специй. А еще вкус немного напоминает то ощущение, которое остается во рту после нескольких съеденных грецких орехов. Послевкусие нетерпкое, очень мягкое».

Текилы: Olmeca Blanco, Olmeca Altos Plata, Olmeca Tezon Blanco, Patron Silver, Rancho Alegre, Casa Noble, Pepe Lopez.

Самая дорогая — послденяя: «Гармоничный, бархатистый, отлично сбалансированный вкус, в котором преобладают нотки голубой агавы, цитрусовых, ванили и специй».

Шаспанское: «Российское», «Абрау Дюрсо», Moet & Chandon.

Тут все просто, требования ко вкусу неприхотливые: «Полный, гармоничный, без тонов окисленности».

Коктейли винные газированные — Dolce Vita, San Remo — говорить вообще не о чем.

Вино игристое: Prosecco, Contarini Prosecco, Cinzano Prosecco, Mondoro Asti, Mondoro Brut, Martini Asti, Martini Brut — «превосходный, сбалансированный, свежий и гармоничный вкус с фруктовыми нотками и едва заметной сладостью меда».

Коньяки: «Российский», «Старейшина», «Айк», «Командирский». «Сладковатый, округлый, постепенно раскрывающийся, выразительность чернослива, сопровождаемого в финале оттенками корицы. Послевкусие — длительное».

Другие коньяки: Martell, Hennessy, Baron Otard, Remy Martin, Courvoisier, J Dupont, Favraund, Roullet.

«Богатый, щедрый вкус с мягкими оттенками фруктов и кожи, плавно переходящими в долгое, сбалансированное послевкусие» или «Сложный букет, в котором раскрываются оттенки ореха и жареного хлеба, ароматы выпечки с миндалем».

Водки: «Хаски», «Platinum», «Пять озер», «Цельсий», «Государственный акциз», «Зверь», «Fashion Luxury», «Байкал», «Нерпа», «Орлофф», «Русская эскадра». У всех одна характеристика: мягкий водочный вкус и водочный аромат

Ромы: Brugal añej, Zacapa 23 года, Zacapa ХО, Plantation Trinidad, Bacardi Carta Blanca, Bacardi Carta Negra.

«Первоначальный вкус — мягкий, с шоколадным оттенком. Затем его сменяют полусухие фруктовые тона, плавно переходящие в острое перечно-табачное послевкусие с вишневой нотой».

Настойки: Nemiroff, «Рябина», «Винный купец». Вкус то клюквы, то рябины.