Рецепт дня: Помидоры под сырной шубой 

Sobesednik.ru предлагает приготовить легкую и в то же время питательную закуску: помидоры с острым сырным соусом.
Что потребуется:
5 помидоров среднего размера
200 г сыра
5 зубчиков чеснока
100 г сметаны
1/2 ч. л. горчицы
1. Очищенные зубчики чеснока пропустите через пресс, сыр натрите на средней терке.
2. Соедините сыр, чеснок, сметану, горчицу, хорошенько перемешайте.
3. Нарежьте помидоры шайбочками толщиной около 8 мм, разложите на блюде, выложите сверху чесночно-сырную смесь.
Закуска готова! Эта сырно-чесночная смесь прекрасно подходит и к обжаренному в тостере хлебу. Попробуйте!