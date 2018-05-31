Рецепт дня: Помидоры под сырной шубой

Sobesednik.ru предлагает приготовить легкую и в то же время питательную закуску: помидоры с острым сырным соусом.

Что потребуется:

5 помидоров среднего размера

200 г сыра

5 зубчиков чеснока

100 г сметаны

1/2 ч. л. горчицы

1. Очищенные зубчики чеснока пропустите через пресс, сыр натрите на средней терке.

2. Соедините сыр, чеснок, сметану, горчицу, хорошенько перемешайте.

3. Нарежьте помидоры шайбочками толщиной около 8 мм, разложите на блюде, выложите сверху чесночно-сырную смесь.

Закуска готова! Эта сырно-чесночная смесь прекрасно подходит и к обжаренному в тостере хлебу. Попробуйте!