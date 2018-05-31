Ещё
Рецепт дня: Помидоры под сырной шубой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рецепт дня: Помидоры под сырной шубой 

ИД «Собеседник» 51 минуту назад
Фото: ИД "Собеседник"
Sobesednik.ru предлагает приготовить легкую и в то же время питательную закуску: помидоры с острым сырным соусом.
Что потребуется:
5 помидоров среднего размера
200 г сыра
5 зубчиков чеснока
100 г сметаны
1/2 ч. л. горчицы
1. Очищенные зубчики чеснока пропустите через пресс, сыр натрите на средней терке.
2. Соедините сыр, чеснок, сметану, горчицу, хорошенько перемешайте.
3. Нарежьте помидоры шайбочками толщиной около 8 мм, разложите на блюде, выложите сверху чесночно-сырную смесь.
Закуска готова! Эта сырно-чесночная смесь прекрасно подходит и к обжаренному в тостере хлебу. Попробуйте!
ИД «Собеседник»: последние новости
Полезному продукту – зеленый свет: о чем расскажет маркировка по цвету Банановая диета: минус три килограмма за три дня Рецепт дня. Творожная запеканка с яблоком и грушей
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Странные приспособления для женской груди1
Как беременная Королева рассталась с мужем59
Йогиня тренирует только голых учеников75
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь7
Все, что вам нужно знать о яйцах2
Видео
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
07:11
Ученые нашли способ омолодить людей
Здоровье
02:35
«Я боялся, что ее ноги сломаются пополам»
Дети
03:00
Красавица Чиповская превратилась в старуху
Красота
10:08
Никто не знает, почему они не стареют
Звёзды
15:57
Кого назвали самыми любвеобильными звездами
Звёзды
05:55
Как выглядят идеальные мужчины
Красота Психология
01:00
8 самых перспективных звездных дочерей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение