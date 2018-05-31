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Какую диету лучше выбрать летом: 4 главных совета
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Какую диету лучше выбрать летом: 4 главных совета 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Если вы так и не успели похудеть к пляжному сезону, никто не мешает вам заняться этим вопросом летом — в конце концов, впереди долгие три месяца! Однако к выбору диеты стоит отнестись очень осторожно: далеко не каждая подойдет для жарких дней. Приводим 4 ценных совета, которые помогут снизить вес без малейшего вреда для здоровья.
Первый совет самый банальный (и он же самый важный). Пейте как минимум 2 литра воды в день — без этого результатов точно не будет. Только не доводите себя до фанатизма: избыток жидкости приведет к постоянной отечности.
Налегайте на овощи и фрукты: они помогут вывести токсины. Подойдут, кстати, далеко не все — а только те, которые содержат клетчатку. Картофель, огурцы, помидоры в этом смысле уступают яблокам, киви, проросткам сои и ржи — в них много клетчатки, а еще невероятно полезный для детоксикации аргинин.
Белковой диете говорим уверенное «нет»: она истощает детоксикационные системы печени. Поэтому худеть летом, скажем, по методу Дюкана точно не следует — игра не стоит свеч. А вот водоросли и отруби, напротив, связывают и выводят из организма все вредные вещества.
Попробуйте наконец интервальное голодание — о нем сейчас говорят все кому не лень (потому что оно действительно работает!). Начните с 12 часов и постепенно доходите до 16: вот увидите, стрелка весов стремительно переместится вниз.
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