Какую диету лучше выбрать летом: 4 главных совета

Если вы так и не успели похудеть к пляжному сезону, никто не мешает вам заняться этим вопросом летом — в конце концов, впереди долгие три месяца! Однако к выбору диеты стоит отнестись очень осторожно: далеко не каждая подойдет для жарких дней. Приводим 4 ценных совета, которые помогут снизить вес без малейшего вреда для здоровья.

Первый совет самый банальный (и он же самый важный). Пейте как минимум 2 литра воды в день — без этого результатов точно не будет. Только не доводите себя до фанатизма: избыток жидкости приведет к постоянной отечности.

Налегайте на овощи и фрукты: они помогут вывести токсины. Подойдут, кстати, далеко не все — а только те, которые содержат клетчатку. Картофель, огурцы, помидоры в этом смысле уступают яблокам, киви, проросткам сои и ржи — в них много клетчатки, а еще невероятно полезный для детоксикации аргинин.

Белковой диете говорим уверенное «нет»: она истощает детоксикационные системы печени. Поэтому худеть летом, скажем, по методу Дюкана точно не следует — игра не стоит свеч. А вот водоросли и отруби, напротив, связывают и выводят из организма все вредные вещества.

Попробуйте наконец интервальное голодание — о нем сейчас говорят все кому не лень (потому что оно действительно работает!). Начните с 12 часов и постепенно доходите до 16: вот увидите, стрелка весов стремительно переместится вниз.