Корейское лето, холодные супы

Наши гастрономические обозреватели Анатолий Гендин и Ирина Клименко устраивают столичным ресторанам и кафе строгую проверку кухни и сервиса. Без обид и экивоков. Сегодня они решили выяснить, как в столице готовят традиционные для корейской кухни летние блюда и насколько они аутентичны.

Уже по названию понятно, чем угощают в ресторане «Кимчи». Указать на вывеске самое известное в мире корейское блюдо — беспроигрышный ход. Правда, как раз с этим классическим блюдом из китайской капусты в заведении случилась промашка: много уксуса и соли, мало остроты. Если вы тоже бывали в Корее или хотя бы пробовали эту знаменитую закуску в адекватном исполнении, разочарование неизбежно.

При заказе горячих блюд вам сначала принесут комплиментом шесть плошек с разными закусками. Помимо неудачной китайской капусты в этом наборе в таком же стилизованном кимчи-стиле обнаружились баклажаны и дайкон, а также соевые ростки. И как бы корейская морковка, которую в реальной Корее не знают, совершенно никакая на вкус. Апофеозом тотальной адаптации стал кубик абсолютно пресного картофельного салата, отчасти напоминающего наш оливье.

Но вы не расстраивайтесь, а быстренько переходите к супам, их в огромном меню около трех десятков. К сожалению, знаменитый суп Самгетан, который корейцы в самую летнюю жару с удовольствием уплетают огненно горячим, в «Кимчи» отсутствует — возможно, из-за сложности приготовления, там на каждую порцию положен крохотный отварной цыпленок прямо в персональном котелке. Зато есть более привычные нам холодные супы, незаменимые в летний зной. Собирают их примерно так же, как мы окрошку, но не в тарелках, а в огромных по-деревенски мисках, что еще аппетитнее.

Куксу (520 рублей) — это суп с пшеничной лапшой и кусочками говядины. С лапшой возможны варианты: обычная пшеничная, шпинатная пшеничная, тонкая пшеничная. В объемистой миске еще тонко нарезанное жареное яйцо, огурцы, перец чили, белокочанная капуста, зеленый лук. Подается, как указано в меню, с острым соусом, который на деле оказался совсем не острой пастой. При заказе официант обязательно спросит, холодным принести этот суп или теплым. Решайте сами, ориентируйтесь на уличную температуру.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бардак по-турецки: кебаб да любовь

Лепите лучше нас Начните день с рыбы на завтрак