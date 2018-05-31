Чем отличается сыр от сырного продукта

В обычном магазине вряд ли возможно купить настоящий сыр. На прилавках скорее можно найти сырный продукт.

Недавно стало известно, что почти половина сыров, представленных на российском рынке, оказались фальсифицированным. Сыровар Ксения Каторчук рассказала «Вечерке», как выбрать настоящий сыр и чем он отличается от сырного продукта.

По словам специалиста, можно с уверенностью утверждать, что в обычном магазине вряд ли возможно купить настоящий сыр. На прилавках скорее можно найти сырный продукт, а также продукты из сыра. Связано это, прежде всего, с его дешевизной.

— Сырный продукт внешне ничем не отличается от сыра. Потребитель вряд ли найдет отличия, даже по запаху. Для этого нужно проводить лабораторные исследования, — говорит сыровар. — Настоящий сыр, который содержит в своем составе молочные жиры и молочные белки, легко можно купить в специализированных фермерских лавках.

Так, при производстве сыра используется исключительно молоко. Сырный продукт содержит молочный жир в количестве не менее 50 процентов.

Натуральный продукт от ненатурального можно отличить по цене. Сырный же продукт всегда дешевый.

— Во-вторых, на этикетке должно быть указано, из чего он сделан, — продолжает Ксения. — Помимо молока в натуральный сыр добавляют хлористый кальций, сычужный фермент. Обычно пишут, что сыр содержит фермент микробиального происхождения.

Так, хлористый кальций не должен пугать покупателя, решившего заплатить за качество. В сыроделии он играет особую роль. Добавляют его для формирования хорошего сгустка — это заготовка для сыра. Кроме того, увеличивается и выход продукта.

Сычужный фермент вырабатывается в желудке телят и используется в производстве натурального продукта. На него также обращаем внимание.

— На этикетке сырного продукту обычно так и пишут, что это продукт, — говорит специалист. — Плюс к этому, там должно быть указано, что при изготовлении было использовано пальмовое масло, растительные жиры.

Кроме того, в «ненастоящем» сыре обычно присутствуют в огромных количествах стабилизаторы, красители, консерванты, пищевые добавки. Все это производитель должен указать на этикетке.

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