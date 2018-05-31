Можно смотреть вечно: 15 залипательных гифок, на которых просто режут вещи

Во-первых, это красиво. Во-вторых, это реально завораживает. На этих гифках просто разрезают разные предметы, но, глядя на них, вы рискуете залипнуть надолго. Не зря в Reddit существует специальная группа, куда выкладывают такие видео. Говорят, разглядывание подобного помогает в борьбе со стрессом, бессонницей и депрессией.

Леска + канцелярский нож.

Очень острый нож против помидора.

А этот нож еще острее.

Режет словно масло.

Превращаем яблоко в папиросную бумагу.

Настоящие плотницкие инструменты должны быть очень острыми.

А вот так филируют рыбу.

Нож-пила против пчелиных сот.

Как быстро нарезать пирог на восьмиугольники.

Пенопластовая лягушка против термального ножа.

А так горячий нож проходит сквозь зефирку.

Шинкуем лист алоэ вера.

Невероятное зрелище: нарезание шоколадного торта из 23 слоев.

Промышленная нарезка сыра.

Делим желе пополам зубной нитью.