Можно смотреть вечно: 15 залипательных гифок, на которых просто режут вещи 

Во-первых, это красиво. Во-вторых, это реально завораживает. На этих гифках просто разрезают разные предметы, но, глядя на них, вы рискуете залипнуть надолго. Не зря в Reddit существует специальная группа, куда выкладывают такие видео. Говорят, разглядывание подобного помогает в борьбе со стрессом, бессонницей и депрессией.
Леска + канцелярский нож.
Очень острый нож против помидора.
А этот нож еще острее.
Режет словно масло.
Превращаем яблоко в папиросную бумагу.
Настоящие плотницкие инструменты должны быть очень острыми.
А вот так филируют рыбу.
Нож-пила против пчелиных сот.
Как быстро нарезать пирог на восьмиугольники.
Пенопластовая лягушка против термального ножа.
А так горячий нож проходит сквозь зефирку.
Шинкуем лист алоэ вера.
Невероятное зрелище: нарезание шоколадного торта из 23 слоев.
Промышленная нарезка сыра.
Делим желе пополам зубной нитью.