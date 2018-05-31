Продукт недели: кольраби

В магазнах эта капуста (не все даже знают, что это капуст) лежит, как правило, в далеке и сиротливо. К ней подойдет лишь стройнеющая перед Новым годом красавица и с тоской отправит в свою корзинку пару штук: овощ этот незаменим для диетического питания. А вот в тех странах, где кольраби в почете, придумали десятки способов, как приготовить эту полезную капусту.

5 интересных фактов

Этот овощ полезен не только потому, что содержит огромное количество витаминов и минералов, а витамина С в ней, к примеру, больше, чем в апельсинах. кольраби даже рекомендуют людям, страдающими различными воспалениями желудка и кишечника

Правильно выбрать кольраби: она должна быть молодой и сочной и ни в коем случае не волокнистой. Можно ориентироваться на размер, идеальный — чуть больше теннисного мяча.

Кольраби в разных странахназывают по-разному. В наш язык пришло немецкое название овоща, которое можно перевести как капуста-репка. Эта расшифровка: полезная подсказка, намекает на то, что можно с кольраби проделать. Готовить кольраби можно и как капусту, и как репу — а значит, жарить, парить, тушить, варить и есть сырой.

Важную роль кольраби играет в жизни поляков. Они готовят из нее очень простой гарнир на польский лад — очистить, нарезать брусочками и обжарить на топленом масле со щепоткой соли и сахара до мягкости.

Кольраби — один из главных продуктов индийской кашмирской кухни. Эту капусту там ценят, любят и готовят разными способам. А как иначе — ведь продукт этот у каширцев на столе три-четыре раза в неделю.

Салат колраби с молодым редисом и бобовыми

Вам понадобится:

Кольраби — 1-2 шт Редис — 1\2 пучка

Морковь крупная 1 шт Мини-зелень — по кусу

Соль черная — по вкусу

Заправка — по вкусу (например, тыквенное масло и каля рисового уксуса)

Приготовление:

Моем, чистим и режем соломкой морковь и кольраби. Тоненькимикружками редиис. Посыпаем черной (четверговорй, прокаленнойв пеи) солью и все пермешиваете. Украшаете салат бобовым мини-грином.

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