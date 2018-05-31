Что нельзя есть перед сном?

Желание перекусить перед сном свойственно для большинства людей, более того, диетологи и другие врачи этого не возбраняют. Другой вопрос, из чего будет состоять вечерний перекус, ошибки в данном вопросе приводят к снижению качества сна и другим неприятным последствиям. Если ты любишь перекусывать перед сном, то сделай так, чтобы перекус не включал в себя эти пять наименований.

Кофе

Этот напиток бодрит, но бодрость перед сном абсолютно не нужна. Проблема заключается не только в сложности засыпания, кофе по своей природе является кислым напитком. После чашки кофе концентрация желудочного сока становится выше, это станет причиной дополнительного дискомфорта. Любовь к кофе нужно контролировать, вечернее время не подходит для ее реализации.

Газированные напитки

Не должны употребляться перед сном по нескольким причинам, первая из них — это содержание кофеина. Кофеин в газированных напитках работает так же, как и в кофе, он вызывает подъем энергии, в результате ты будешь плохо спать, а на следующий день почувствуешь себя обессиленным и неспособным сконцентрироваться. Газированные напитки вызывают изжогу, которая усиливается, если человек принимает горизонтальное положение. В лежачем положении организму очень трудно переработать газированную жидкость, давление на желудок и диафрагму усиливается. К тому же все подобные напитки перегружены сахаром, а это не полезно в любое время суток.

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Вредные продукты

По вечерам нездоровая еда может казаться заманчивой, но не стоит идти на поводу у этого желания. Поедание чипсов во время просмотра телевизора обычно не сопровождается подсчетом калорий, в итоге из одного пакета чипсов можно дополнительно получить дневную норму калорий. Любая пища, употребляемая по вечерам, должна вписываться в дневную калорийность, высококалорийные продукты здесь не уместны. Во вредных закусках часто содержится мононатриевый глутамат, его употребление негативно сказывается не только на пищеварении, но и на качестве сна.

Крестоцветные овощи

В дневное время салат из капусты и брокколи будет очень полезен, но это не лучшие компоненты для вечернего перекуса. Крестоцветные овощи содержат много клетчатки и витаминов, в дневное время такой состав полезен, но только не перед сном. Дело в том, что переваривание разных сортов капусты требует длительного времени и больших энергетических затрат. Вместо того, чтобы отдыхать, организм будет вынужден работать, пока не переварит все, что имеется в желудке.

По этой же причине перед сном не стоит есть красное мясо, на его переваривание уйдут долгие часы.

Темный шоколад

Это одна из самых полезных сладостей, но только при умеренном употреблении исключительно в дневное время. Темный шоколад содержит большой процент масла какао, а также кофеин и аминокислоты. В совокупности компоненты будут способствовать повышению уровня энергии. Действие шоколада будет даже более выраженным, чем действие кофе, этим нужно пользоваться в разгар рабочего дня.

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