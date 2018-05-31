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Алиев сказал, что масоны правят миром, а Солнце вращается вокруг Земли
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Алиев сказал, что масоны правят миром, а Солнце вращается вокруг Земли 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Бывший полузащитник «Локомотива», киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев дал интервью YouTube-каналу «От души в душу». 33-летний игрок, недавно начавший карьеру тренера, на некоторые вопросы ответил достаточно неожиданно.
— Правда, что масоны руководят всем миром?
— Я слышал, что их 5-6 человек. Думаю, да. Представляете, руководить всем миром! Пять-шесть человек. Назначить того президентом, того президентом… Богатейшие люди.
— Что крутится — Земля вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли?
— Солнце, конечно… Да? (обращаясь в сторону) Василич, что? Земля? Но Земля же не стоит… Земля, Василич? Ну вот и все, географ!
— Что означает выражение «масло масляное»?
— Ну вы вопросы задаете… Ну масло… что оно? Масло… Василич, что значит «масло масляное»? (услышав ответ) Да? Ну, буду знать теперь.
Стоит отметить, что канал носит преимущественно юмористический характер, и Алиев вполне мог просто шутить.
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