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Как быстро прийти в форму? Экспресс-диета Джессики Альбы
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Как быстро прийти в форму? Экспресс-диета Джессики Альбы 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Джессика Альба (37), как никто другой, знает, как быстро прийти в форму. После рождения дочери актрисе надо было срочно скинуть 11 килограммов. И у нее без труда получилось.
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Для этого Джессика использовала специальную программу питания «3-2-1». Ее суть проста — три основных приема пищи, два перекуса и один литр воды. Во время этой диеты из рациона надо исключить сладости, алкоголь, а также продукты с высоким содержанием соли и крахмала. А калорийность ежедневного рациона не должна превышать 2000 ккал. Кстати, актриса до сих пор использует эту систему питания, когда ей срочно надо прийти в форму. Теперь и ты знаешь секрет стройности красотки Альбы.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kak-bystro-prijti-v-formu-ekspress-dieta-dzhessiki-alby/
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