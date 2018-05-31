5 диетических и полезных рецептов с капустой

Рецепт №1 Приготовьте овсяный пирог с капустой. В 100 граммах готового продукта всего 58 килокалорий.

Для теста вам потребуется: одно яйцо, полстакана кефира, столько же измельченной в блендере или кофемолке овсянки, пачка обезжиренного творога, по полчайной ложки соли и соды.

Начинка зависит от ваших предпочтений. На такое количество теста, обычно, берется полкочана — граммов 600 капусты, два вареных яйца и зелень по вкусу.

Смешайте все ингредиенты для теста и положите половину в промасленную форму. Засыпьте сверху капустой с яйцами и выложите оставшуюся половину теста. Выпекать в духовке 40 минут при температуре 200 градусов, пока ваш пирог не покроется золотистой корочкой.

Рецепт №2 Капустные оладьи. Килокалорий в них чуть больше — 82, но вкус того стоит.

Ингредиенты: кефир — 1 стакан, два яйца, чайная ложка соды, буквально капля оливкового масла, два стакана нашинкованной капусты, немного муки, молотый черный перец, зелень и соль кладите по вкусу.

Делаем тесто, как на оладьи. Муку вводим до тех пор, пока тесто не начнёт напоминать густую сметану. Не гасите соду уксусом, это сделает кефир! Добавляем зелень и капусту. Разогретую сковородку смажьте оливковым маслом, столовой ложкой выложите смесь, и выпекайте оладьи до готовности.

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Рецепт №3 Капустная запеканка с фаршем, очень вкусно и диетично, поскольку на 100 граммов готового продукта, приходится всего 112 килокалорий.

Вам потребуется: 700 гр капусты, полкило фарша — куриного или говяжьего, кто какой любит, 1—2 моркови, большая луковица, 200 гр нежирного сыра и пол-литра йогурта без добавок.

Лук мелко покрошить, обжарить с небольшим количеством масла до золотистого цвета, к нему добавить фарш посолить, поперчить, тушить 15—20 минут. На другой скороде обжарьте морковь, потертую на средней терке, добавьте к ней мелко нашинкованную капусту. Овощи надо немного посолить, и тушить под крышкой на небольшом огне 15—20.

В форму для запекания выложите половину капусты, смажьте ее йогуртом. Затем идет слой фарша, также с йогуртом. На фарш выложить оставшуюся капусту, смазать йогуртом, посыпать сыром. Поставьте форму в духовку на полчаса при температуре 180 градусов. Готовую запеканку немного остудить, и разрезать на порции.

Рецепт №4 Витаминный капустный салат — очень легкое блюдо, 100 грамм приходится всего 41 килокалория.

Возьмите по полкило молодой капусты, свежей моркови, яблок, желательно не очень сладких. Еще вам потребуется пучок зеленого лука и пара сладких перца. Соль и молотый перец по вкусу.

Натрите на крупной терке морковь и яблоки, нашинкуйте капусту, мелко порежьте лук и перец. Перемешайте овощи, добавьте специи. Салат можно заправить оливковым маслом или лимонным соком.

Рецепт №5 Капустные котлеты. На 100 грамм — 74.72 килокалорий.

Вам понадобится для этого рецепта: капуста — 1 кг, головка лука, по полстакана манки и муки, чеснок, зелень, панировочные сухари, специи — по вкусу.

Капусту разрежьте на 4 части и приварите в подсоленной воде минут 8—10, откиньте на дуршлаг, чтобы вода стекла, а затем пропустите через мясорубку и отожмите, чтобы окончательно удалить лишнюю жидкость. Проверните лук, выдавите через пресс чеснок, зелень мелко порубите. Смешайте все ингредиенты. Сформируйте из этой массы котлетки, обваляйте в панировочных сухарях и обжарьте на оливковом масле до хрустящей золотистой корочки.